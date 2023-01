Irmão de Jade Picon critica seguidores de Bolsonaro e Lula

Leo Picon, irmão da atriz Jade Picon, está provocando polêmica - mais uma vez - na internet. A última é por conta de críticas que ele fez recentemente aos seguidores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Meu último vai tomar no c* de 2022 vai especialmente pra vocês que lambem a bola do Lula ou do Bolsonaro. Marionetes de populistas, isso que vocês são. Um dia acordarão da ilusão e se abraçarão se perguntando como puderam ser tão burros. Peace (paz)”, escreveu o influenciador em sua conta no Twitter.

Contudo, não demorou para que Leo passasse a ser criticado por apoiadores de ambos os candidatos. Ele resolveu responder aos críticos no mesmo tweet.

“Ó, os lambe bola de presidente esperneando porque na cabeça deles alienação política é não ter político de estimação. Os dois lados me xingando. Uni o Brasil dos tolos. Se identificaram em serem chamados de lambe bola e não gostaram”, rebateu.

Um dos críticos ao influenciador digital foi o economista e ex-BBB Gil do Vigor. Ele apontou que Leo precisa sair de dentro de bolha, seu círculo de pessoas próximas, para de fato entender o que seria idolatrar um político.

“Meu amado, amo você! Mas acredito que talvez você precise conversar um pouco mais com pessoas que são afetadas diretamente pelas políticas públicas e veria que essa ‘idolatria’ na verdade é apenas gratidão de um povo que por muito tempo foi esquecido! Tô aberto se quiser papear”, disse Gil.

Apesar de ter criticado os apoiadores de Lula e Bolsonaro, o próprio Leo Picon já se mostrou apoiando um candidato publicamente em momentos anteriores. Como resgatou o portal UOL, em outubro do ano passado o influenciador deu seu pitaco na briga entre o candidato à presidência Felipe D’Avila e o ex-candidato ao mesmo cargo João Amoêdo, ambos do Partido Novo.

