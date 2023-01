“Histórias inventadas”, afirma Patrícia Poeta sobre o fim do “Encontro” em 2023

Mesmo atingindo bons índices de audiência, os haters do “Encontro” continuam torcendo pelo fim do programa da Globo. No entanto, Patrícia Poeta, apresentadora titular do matinal, garante que tudo não passa de boato.

Em conversa com o Em Off, a jornalista classificou como histórias sem sentido e completamente falsas: “Completamente sem sentido. Histórias inventadas para ganhar cliques. Acho uma falta de respeito também com o trabalho de uma equipe que acorda às 4 da manhã, para colocar tudo de pé”, começou ela.

Segundo a jornalista, os boatos são feitos por pessoas que não têm empatia com o próximo: “Em 2023, estaremos firmes e fortes levando muitas notícias e entretenimento para quem realmente importa: o nosso público. Do lado de cá, nossa missão é tocar a vida do outro com carinho, verdade e levar para as pessoas o melhor que pudermos. Isso tem dado muito certo. Basta ver o retorno de audiência”.

Patrícia Poeta celebra três meses no comando do "Encontro" (Reprodução/Globo)

Mesmo com todos os conflitos com Manoel Soares, que já foram desmentidos por ambos, Patrícia Poeta deve ganhar cada vez mais espaço no “Encontro”. Segundo a direção do canal carioca, o matinal vai ganhar novos quadros ao longo dos primeiros meses do ano e, desta forma, ficar mais com a cara da jornalista.

Dentro da equipe de criação do programa da TV Globo, Patrícia dá palpites e, a partir deste ano, vai aparecer no comando do quadro “Reencontro”, que começou a ser exibido no final do ano passado. Ela também segue trabalhando ao lado de Manoel Soares, Tati Machado, Michelle Loreto e Valéria Almeida.

Já em janeiro, o “Encontro” também vai voltar a falar do “BBB”, que estreia sua nova temporada no dia 16 de janeiro. Na atração, Tati Machado vai dar palpites sobre os confinados e falar sobre os bastidores do reality show, que vai contar com famosos e anônimos.

