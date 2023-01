Harry acusa William de bater nele durante discussão sobre Meghan Markle

Em seu tão aguardado livro de memórias, Spare, o príncipe Harry diz que foi fisicamente atacado por seu irmão William, herdeiro do trono britânico, durante uma discussão sobre Meghan Markle, segundo o The Guardian, que obteve uma cópia do livro antes de seu tão esperado lançamento na próxima semana.

Como foi a luta entre Harry e William?

Em seu livro, Harry, 38 anos, o duque afirma que o confronto chegou ao ponto em que William o empurrou para o chão, acrescentando que o incidente resultou em ferimentos visíveis em suas costas.

A briga ocorreu em 2019 na casa de Harry em Londres, onde William veio para discutir o relacionamento deles e descreveu Markle como uma pessoa “difícil”, rude” e “abrasiva”.

“[William] me chamou de outro nome e depois veio até mim. Tudo aconteceu tão rápido. Muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou a gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que rachou nas minhas costas, os pedaços me cortando. Fiquei ali por um momento, atordoado, depois me levantei e disse a ele para sair”, diz um trecho do livro do duque de Sussex.

Harry então pediu a seu irmão mais velho que fosse embora e afirma que contou a sua esposa, Meghan Markle sobre o ataque mais tarde, depois que ela viu os “arranhões e hematomas” em suas costas, mas ela “não ficou tão surpresa e nem tão brava”.

Chegando apenas algumas semanas após a série documental Harry & Meghan da Netflix, na qual Harry acusou a equipe de seu irmão de plantar notícias na imprensa sobre ele e Meghan Markle, a notícia do suposto ataque é apenas a mais recente adição na escalada de consequências entre os dois irmãos reais.

No próximo final de semana serão divulgadas entrevistas exclusivas entre Harry e as emissoras ITV e CBS, sobre a publicação de Spare, que acontecerá na segunda-feira (10) e, provavelmente, mais manchetes e polêmicas sobre a família real britânica surgirão.