Fim da crise: Sabrina Sato diz que seu casamento tem como base a verdade

Ao assinar com a Globo, Sabrina Sato deu uma entrevista ao “Fantástico”, onde falou sobre uma crise no casamento com o ator Duda Nagle, pai de Zoe. Agora, a famosa resolveu abrir o coração e contar como superou este momento delicado.

Em conversa com a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a apresentadora disse que procurou ajuda: “A gente superou. Faço análise, não dá para ficar sem. Eu acho que vai muito do meu amadurecimento, da nossa relação”.

Durante a entrevista, a ex-participante do reality show “Big Brother Brasil” disse que procurou maneiras para esquentar a relação e um tempo para estar em casa: “Mas a gente foi consertando, se entendendo, detectando o que estava acontecendo. Tudo sempre foi muito conversado, com muito respeito. Agora estamos curtindo, vivendo, aproveitando”.

Segundo a famosa, o seu relacionamento com o ator Duda Nagle é baseado na verdade: “É importante manter a essência, a verdade, aquilo em que a gente acredita, os nossos amigos e os valores. Ter a nossa base, porque base é tudo. E também manter os pés no chão”.

Após a crise no casamento, Sabrina Sato, que segue com a agenda cheia de compromissos profissionais, disse ainda que Zoe, que completou quatro anos, pode virar a irmã mais velha: “A gente quer aumentar a família. Vamos deixar acontecer. Isso [a crise] afetou”, entregou ela.

Vale ressaltar que desde que mudou de emissora, Sabrina Sato está se dividindo entre duas emissoras, o GNT, onde apresenta o “Saia Justa” e “Saia Justa Verão”, e a Globo, onde participa dos programas do canal e também será jurada da nova temporada do “The Masked Singer Brasil”, que segue sob o comando de Ivete Sangalo. Com tudo, a apresentadora afirma que segue cuidando do corpo e da mente para que tudo saia como o planejado.

