Fãs criticam colar de ouro usado por Jojo Todynho e ela responde: “Povo nojento”

Durante as férias em Búzios, no Rio de Janeiro, Jojo Todynho ostentou ao usar um colar de ouro, que chamou a atenção dos seguidores. Mas, há quem não tenha gostado da peça de luxo e acabou ouvindo algumas verdades.

Entre os comentários maldosos estavam: “Pendura uma melancia, aparece menos”, “o mal de rico é querer se aparecer tanto” e “como ela consegue segurar essa placa? Ainda tem gente dizendo que isso é lindo, sem noção!”.

Ao ler, a famosa mostrou que não leva desaforo para casa e nem para suas viagens e disparou: “A inveja é f*da. Eu trabalho para ostentar mesmo, quem tá duro vai dormir ou correr atrás para ter. O cordão não é meu e se fosse, não pedi a opinião de vocês. Pega ela e guarda no c*. Depois eu que sou arrogante. Povo nojento”.

Segundo a famosa, que falou com a revista Quem, o acessório foi feito em ouro maciço e pesa cerca de dois quilos. A publicação também fez a cotação e descobriu que o grama do ouro vale R$ 315,50 e, desta maneira, uma peça de dois quilos custaria R$ 631 mil.

Jojo também estava com um look verde ousado, composto com um cropped amarrado no pescoço e uma saia com uma leve transparência. Para completar, ela usou um par de óculos de sol oversized da grife italiana Versace. Na legenda, a cantora também brincou: “Docinho de limão…dona da p*rra toda”.

LEIA TAMBÉM: Nada de “Mais Você”: Paola Carosella ganhou um programa inédito na TV fechada

Além do colar, a campeã de “A Fazenda 12″ também apareceu ao lado da atriz Mel Maia, que acabou de assumir o relacionamento com MC Daniel. Nos stories do Instagram, as duas posaram abraçadas e Mel chamou a dona do hit “Que tiro foi esse”, de “Mamy poderosa”.

Diferente de Jojo Todynho, Mel não está de férias, já que segue gravando as cenas de “Vai na Fé”, a próxima novela da Globo. Na última segunda-feira (02), a famosa aterrissou no destino para reencontrar alguns amigos e conseguir aproveitar os poucos dias de descanso, já que em breve ela deve retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Ainda nesta segunda, Mel Maia assumiu o namoro com o funkeiro MC Daniel. Os dois já estavam sendo vistos juntos há um tempo, mas só na virada do ano decidiram deixar público o relacionamento.

LEIA TAMBÉM: Fim da crise: Sabrina Sato diz que seu casamento tem como base a verdade