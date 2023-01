BBB 23: Detalhes da nova casa são revelados antes da estreia; confira

Faltam onze dias para o “Big Brother Brasil” começar a sua 23ª temporada e, por isso, alguns detalhes da nova casa foram revelados para os fãs do reality show. Desta vez, a produção investiu em paisagens naturais e urbanas e até em um passeio por outra dimensão.

A sala, por exemplo, é propícia para quem gosta de viajar. Os novos moradores vão encontrar itens essenciais para o planejamento de uma viagem, como bússola, mapa, globo terrestre, rosa dos ventos, além de lembranças dos mais variados lugares.

O lugar também poderá ser usado para os brothers e sisters discutirem sobre as táticas para chegar ao primeiro lugar do “BBB 23″, já que tudo será propício para isso. Será neste ambiente também que eles vão conversar com Tadeu Schmidt, que segue no comando do programa.

Temática, a sala do "BBB 23" foi inspirada em viagens pelo mundo (Reprodução/Instagram)

Além da casa principal, a volta da Casa de Vidro, onde pessoas ficam trancafiadas em um shopping durante um tempo e, por meio de uma votação popular, duas delas são escolhidas para entrar no reality show, foi confirmada por Boninho.

“Resta saber qual será a função e quantas pessoas vão participar”, despistou Boninho durante o anúncio da novidade: “A obra já está acabando, mas dá para dar um spoiler, vamos dar uma olhada?!”, comentou ele, em vídeo publicado.

Além disso, o prêmio de R$ 1,5 milhão não será fixo. Segundo Tadeu, neste ano, os brothers e sisters ganham poderes para aumentar o valor entregue ao vencedor do “Big Brother Brasil 23″. Em um vídeo divulgado no Instagram oficial do reality show, o famoso também contou que as estalecas (dinheiro usado dentro do confinamento) também terá uma nova função.

O “BBB 23″ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Monaco, direção artística de Rodrigo Dourado e a direção de gênero é de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

