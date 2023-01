Após barraco no “BBB”, Maria e Natália Deodato estreiam juntas no cinema

As brigas dentro do "BBB 22" não afetaram a amizade entre Natália e Maria (Karyme França/Divulgação)

Depois de um desentendimento no “BBB 22″ envolvendo Maria e Natália Deodato, as ex-participantes do reality show seguem conversando e também trabalhando no mesmo projeto, chamado “Bandida: a Número um da Rocinha”, filme que estreia em breve.

No longa, a cantora e atriz vive Rebeca, que aos nove anos é vendida pela avó para um bicheiro que mandava na comunidade e mais tarde vira chefe do tráfico em uma comunidade do Rio de Janeiro.

A personagem também é casada com Pará, personagem interpretado por Jean Amorim, que morre e faz dela a mais poderosa do local. Já Natália dá vida a Gigi, melhor amiga dela.

“Naturalmente estávamos nervosas, mas incentivamos muito uma à outra”, disse Maria ao Gshow, sobre os bastidores do filme de João Wainer, baseado no livro “A Número Um”, da escritora Raquel de Oliveira.

No filme "Bandida: a Número um da Rocinha", a ex-BBB Maria vive Rebeca (Karyme França/Divulgação)

Deixando de lado o episódio do balde, que ocasionou na expulsão de Maria do “BBB”, Natália agradece a oportunidade de trabalhar ao lado da amiga de confinamento: “É um sonho se concretizando, principalmente por ser ao lado de uma pessoa tão merecedora como a Maria, uma mulher guerreira, com quem eu me identifico muito”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Detalhes da nova casa são revelados antes da estreia; confira

Para quem não lembra, durante o famoso Jogo da Discórdia, Maria agrediu Natália com um balde. Depois disso, Maria afirma que as duas conversaram sobre o episódio e ficou tudo bem entre elas.

Maria bate com balde em Natália no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Voltando ao filme “Bandida: a Número um da Rocinha”, Maria conta que foi uma experiência impactante: “Algo muito forte, do início ao fim. Parece que me dediquei meses a esse trabalho. A Rebeca me fez abrir mão de todas as minhas inseguranças, ego e vaidade. O processo, apesar de ter muita técnica, foi também muito instintivo. Entrava na energia da Rebeca e me jogava, sem medo de errar”.

Segundo ela, o fato de ter crescido em uma comunidade não influenciou na composição da personagem: “Crescemos em décadas diferentes. Eu sei o que é abandono, abuso, desconfiança. Sei o que é trabalhar cercada de homens. Consigo me identificar com ela em muitos lugares e era na vulnerabilidade e na força dela que eu me encontrava melhor”.

LEIA TAMBÉM: Nada de “Mais Você”, Paola Carosella ganhou um programa inédito