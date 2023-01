Sensitiva diz que Jojo Todynho vai engravidar e famosa surpreende os fãs

Jojo Todynho nunca escondeu dos fãs que um dos seus sonhos é ser mãe. Em 2022, enquanto estava casada com Lucas Souza, a famosa falou diversas vezes sobre o projeto, que foi adiado antes mesmo da relação entre eles chegar ao fim.

Agora, ao saber que uma vidente previu que ela seria mãe neste ano, a cantora tomou uma atitude inesperada. De viagem para Disney, nos Estados Unidos, a famosa contou que está avaliando fazer o enxoval de seu primeiro filho em Orlando.

“Lene Sensitiva falou que eu vou engravidar neste mês. Em Orlando, já vou fazer meu enxoval. Vou comprar umas coisas neutras. Quando eu engravidar, já vou ter as coisas”, disse ela, que confessou Jojo.

A contratada da Globo disse que ficou encanada com a previsão: “Gente, estou meio pirada. Não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, ‘suga leite’. A Lene falou que eu vou engravidar e que vai ser de gêmeos. E outra coisa, passei de verde. Dizem que quem vira o ano com alguma coisa verde engravida. Estou pronta. Mas não estou grávida, não”, ressaltou.

No ano passado, a artista disse aos fãs que se sentia pronta para ser mãe, mas prefere escolher um novo momento: “Estou conseguindo me consolidar no que eu venho buscando, então não vou engravidar agora, embora eu tenha uma estrutura para criar uma criança. Agora não é o momento”. Em agosto, a cantora também usou as redes sociais para contar aos fãs que colocaria o DIU e que iria focar na carreira e nos projetos que estão surgindo.

Jojo Todynho fala sobre amor próprio (Reprodução/Instagram)

Segundo ela, o excesso de projetos fez com que ela alterasse a direção dos planos: “Eu estou em um momento de muito trabalho e eu quero me consolidar nesta nova empresa que eu tô entrando e na minha empresa. Mais para frente eu engravido. Eu queria muito agora, mas eu vou emagrecer para eu fazer a minha cirurgia”, disse a ex-esposa de Lucas Souza.

Vale destacar que antes desta mudança, ela revelou que gostaria de dar um bisneto para sua avó: “As pessoas me veem e falam assim: ‘Você vai engravidar e vão vir dois filhos’. Eu falo: ‘Pelo amor de Deus! Dois ‘baby tody’ eu não vou aguentar. É um sonho, uma dádiva, você poder gerar um fruto e , também, eu tenho medo da minha avó ir embora e não conhecer um bisneto, um filho meu”.

