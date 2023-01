Novo documentário de Harry e Meghan recebe crítica de neta de Nelson Mandela

A neta de Nelson Mandela, Ndileka Mandela, 57, criticou o duque e a duquesa de Sussex por usarem as palavras de seu avô para “ganhar milhões” por meio de seu novo documentário da Netflix.

O documentário Líderes que Inspiram (do original, Live To Lead), estreou na Netflix em 31 de dezembro e, no trailer de apresentação, o príncipe Harry diz que a obra foi inspirada na lenda anti-apartheid, citando uma de suas grandes frases.

Mas a neta de Mandela diz que o casal usou o legado do ex-presidente sul-africano para impulsionar suas carreiras, além de ter criticado o casal por comparar suas batalhas para se libertar da Família Real com sua libertação da prisão.

No trailer do documento, Harry diz: “Isso foi inspirado por Nelson Mandela, que disse que o que conta na vida não é o simples fato de termos vivido”. Meghan continua: “É a diferença que fazemos na vida dos outros que determinará o significado da vida que levamos”.

Mas Ndileka, chefe da Fundação Thembekile Mandela, criticou a comparação do casal. Ela disse ao The Australian: “O ponto culminante de quase 350 anos de luta em que gerações de nosso povo pagaram com suas vidas e seu casamento nunca pode ser comparado à celebração da libertação do avô. Isso é giz e queijo, não há comparação.”

Ela também disse que duvidava que o casal tivesse conhecido seu avô adequadamente e continuou: “Harry precisa ser autêntico e manter sua própria história, que relevância a vida do meu avô tem com a dele?”.

“Não acredito que ele nem Meghan tenham conhecido meu avô adequadamente, talvez quando Harry era jovem no Palácio de Buckingham. Mas eles estão usando suas citações no documentário para atrair pessoas e ganhar milhões sem que a família Mandela se beneficie”, criticou a neta de Mandela.

“Eu sei que a Fundação Nelson Mandela apoiou a iniciativa, mas as pessoas roubaram citações do meu avô por anos e usaram seu legado porque sabem que seu nome vende – Harry e Meghan não são diferentes deles”, continuou.

Ndileka disse ainda que admira Harry por ter a confiança necessária para romper com uma instituição tão icônica quanto a família real. “Vovô se rebelou contra um casamento arranjado para encontrar seu próprio caminho na vida. Mas tem um preço, você tem que financiar sua própria vida, fiz as pazes com as pessoas usando o nome do meu avô, mas ainda é profundamente perturbador e tedioso toda vez que acontece”.

Esta não é a primeira vez que o casal é criticado por se comparar a Nelson Mandela. Em agosto do ano passado, o neto Zwelivelile Mandela criticou Meghan por se comparar ao herói do apartheid. Na época, ele deu conselhos à duquesa sobre o que ela deveria fazer se quisesse continuar fazendo tais comparações.