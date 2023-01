Lobo em pele de cordeiro: Personagem de Emilio Dantas em “Vai na Fé” é revelado

O ator Emilio Dantas foi confirmado no elenco de “Vai na Fé”, novela que estreia no dia 16 de janeiro, substituindo “Cara e Coragem”. Na trama, ele vive Theo, um empresário de sucesso, mas que esconde um homem sem escrúpulos.

Casado com Clara (Regiane Alves), ele também passa longe de querer viver uma linda e saudável relação com ela, mas acaba se portando socialmente como um homem respeitável e um pai de família exemplar, mas essa não é a verdade.

Toda essa situação fez de Clara uma mulher insegura, que leva uma vida cercada de futilidades. No entanto, ela precisará amadurecer e encontrar forças para lidar com as dores do filho Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico.

Culpada, ela tenta ajudar o filho, mas não sabe como. Até porque precisa se ajudar primeiro. Clara se sente perdida, impotente e não percebe os danos que o casamento lhe causa, uma relação abusiva em que Theo não poupa a mulher das críticas ao seu corpo e comportamento. Rafa sabe o mal que Theo faz à mãe, o que o distancia ainda mais do pai com quem não construiu uma relação afetuosa e próxima.

Em "Vai na Fé", Regiane Alves interpreta Clara, esposa do personagem de Emilio Dantas (Manoella Mello/Globo)

Na juventude, ao lado dos inseparáveis amigos Ben (Samuel de Assis) e Simas (Marcos Veras), Theo se destacava por ser um cara muito gente fina, que resolvia tudo, sempre com muito jogo de cintura. Mas a real é que sempre agiu com segundas intenções e queria levar vantagem em tudo.

Antes do casamento, Theo conheceu Ben e Lumiar (Carolina Dieckmann) na faculdade de direito, mas nunca se formou e vê o amigo como aquilo que ele gostaria de ser e, ao mesmo tempo, tudo o que mais despreza.

Rafael (Caio Manhente) vive problemas pesados em "Vai na Fé" (Ellen Soares/Globo)

Embora amigos de longa data, o tempo foi criando um abismo ético e moral entre os dois. Mas, quando estão juntos, Theo costuma brincar de seduzir Lumiar na frente de Ben, o que incomoda mais a ela do que a ele, que confia totalmente no amigo. Dizem que toda brincadeira tem um fundo de verdade.

Criada e escrita por Rosane Svartman, “Vai na Fé” estreia no dia 16 de janeiro, às 19 horas, e tem o objetivo de melhorar a audiência derrubada por “Cara e Coragem”.

