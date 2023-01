Jade Picon aproveita pausa nas gravações em praia de Pernambuco

A atriz Jade Picon está aproveitando as pausas nas gravações da novela “Travessia” para atualizar seu bronzeado. Na última segunda-feira (2), ela chamou a atenção de seus seguidores ao postar fotos na praia.

Pelos stories de sua conta no Instagram, ela postou uma foto em que aparece deitada na areia, usando um boné e um biquíni verde. “Paz”, desejou ela, através da legenda.

As fotos deixam em evidência o abdômen trincado de porte atlético da atriz. Também evidenciam as marcas de bronzeado que outros biquínis fizeram, já que ela não perde uma oportunidade para desfrutar de uma praia.

Veja:

Jade Picon (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

A atriz está passando seus dias de descanso em Pernambuco. A virada do ano foi na festa Borogodó, em Maracaípe, próximo a Porto de Galinhas, no litoral sul do estado nordestino.

Jade Picon e Gabriel Medina voltam a se encontrar em Pernambuco

A atriz Jade Picon foi vista em companhia do surfista Gabriel Medina no fim do ano passado, no Pernambuco. Embora nunca confirmado, os dois teriam vivido um breve romance em meados de 2022, segundo o jornal Metrópoles.

Eles não foram avistados se beijando. Jade não era o único ex-affair do surfista no local: as modelos Nicole Rocha e Nathália Castro, que também já foram apontadas como romance do atleta, também estavam hospedadas na mesma mansão.

Na hora da virada, porém, não foi nenhuma das três que Medina escolheu para dar o tradicional beijo de Ano-Novo. Ele estava acompanhado da modelo Gabriela Versiani, com quem também já se envolveu em outro momento. Veja a história completa aqui.