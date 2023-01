BBB 23: Tadeu Schmidt dá spoiler envolvendo o prêmio final do reality; confira

Tadeu Schmidt não para de dar spoiler sobre o “BBB 23″, que estreia no dia 16 de janeiro, após a exibição de “Travessia”. Em um novo vídeo divulgado no Instagram, o famoso aparece arrumando a mochila para ir para o confinamento e conta mais algumas novidades.

Segundo ele, o prêmio do programa, no valor de R$ 1,5 milhão, será modificado ao longo da competição. A notícia pegou muitos fãs de surpresa, já que durante o “BBB 22″ muitos anônimos afirmaram que era preciso reavaliar, principalmente por causa da inflação.

“O prêmio vai mudando, mas é preciso lutar para conquistar. É preciso lutar para vencer as provas, ser anjo e ser líder”, avisou Tadeu Schmidt, que está em seu segundo ano como apresentador do “Big Brother Brasil”.

O ex-apresentador do “Fantástico” contou ainda que o líder da semana terá novos poderes e que a casa que abrigará famosos e anônimos foi repaginada, ganhando novos quartos, cozinha, sala e confessionário.

Ao longo do vídeo, Tadeu lembrou ainda que a famosa casa de vidro vai estrear antes do programa na TV Globo, mas não mencionou quando os telespectadores vão começar a acompanhar e conhecer os participantes.

Outra novidade contada por Tadeu envolve a música de abertura do “BBB 23″, que ganhou uma nova versão funk e, desta vez, o público que acompanha o reality show pode aparecer dançando o hit.

Estalecas são reformuladas

As novidades sobre o “BBB 23″ não param e Tadeu Schmidt usou as redes sociais do reality show para contar que as estalecas (dinheiro usado pelos participantes) terá uma nova função.

“O que acontece com a casa que todo mundo quer? Fica lotada! Neste ano, fica lotada de novidades. Não é papo de vendedor. Agora, as estalecas ganham mais poder de compra. Imagina se desse para comprar vantagens no jogo”, anunciou Tadeu.

Estalecas do "BBB 23" ganham novas funções dentro do reality show (Reprodução/Instagram)

A novidade, que ainda não foi muito bem explicada, deve agitar o jogo. A ideia da produção é deixar tudo mais dinâmico e fazer os participantes se entregarem ao máximo. Antes disso, Ana Maria Braga anunciou que a casa de vidro do “BBB 23″ também teria uma função importante para a fase final do reality show.

