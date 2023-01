‘Wandinha’: a sensação de 2022 da Netflix pode deixar a plataforma na 2ª temporada. Entenda.

Wandinha corre o risco de sair da Netflix.

A série de sucesso, estrelada por Jenna Ortega como Wandinha Addams, chegou à Netflix em novembro do ano passado e se tornou um grande sucesso para a gigante do streaming. Marcando, inclusive, o maior tempo de exibição em uma única semana para uma série em inglês na Netflix, acumulando mais de 400 milhões de horas em uma semana.

Os fãs elogiaram a escrita do programa e a atuação de Ortega como a adolescente sarcástica, com muitos ansiosos pelo que parece ser uma inevitável segunda temporada.

Apesar de seu enorme sucesso, no entanto, Wandinha ainda não foi renovada pela Netflix. A popularidade do programa praticamente garante que isso acontecerá, mas a questão é: onde?

A Netflix fará questão de manter a série em sua plataforma, mas o streaming pode não ter escolha devido ao fato de a série ser um produto da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM).

Conforme relatado pelo Deadline no ano passado, a Amazon e a MGM fecharam uma fusão de 8,5 bilhões de dólares - o que significa que os direitos de Wandinha podem ir com ela e a segunda temporada pode estrear na Amazon Prime Video, e não no Netflix.

Claro, isso não é uma coisa certa. Há grandes chances da Netflix fechar um acordo com a Amazon para continuar hospedando a popular série.

Os assinantes da Netflix também podem ter alguma garantia de que a Amazon declarou que não planeja tornar todo o conteúdo da MGM exclusivo para o Prime Video, conforme o prazo.

O The Independent entrou em contato com um representante da Netflix para comentar a situação e, apesar de nenhum anúncio de renovação, os produtores da série já estão procurando locais de filmagem e garantindo escritores para a nova temporada.

A primeira temporada de Wandinha está disponível para assistir na Netflix.