“Não tenho preconceito”, diz Sabrina Sato sobre os novos projetos dentro da TV

No ano passado, Sabrina Sato trocou a Record TV pela Globo e viu sua vida mudar radicalmente, já que voltou para emissora que surgiu ao ficar confinada no “BBB” e também ser uma das dançarinas do extinto “Domingão do Faustão”. Agora, a famosa afirma que precisa trabalhar muito durante o ano que começa.

Ganhando mais espaço no canal carioca, Sabrina Sato se prepara para um ano cheio de novidades, começando com “The Masked Singer Brasil”, reality show musical onde ela será uma das juradas fixas da nova temporada, que estreia em breve, sob o comando de Ivete Sangalo.

Durante uma entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Sabrina disse que faz um balanço diário sobre a sua carreira e que acredita que sua essência seja o verdadeiro motor do sucesso:” E também manter os pés no chão”, pontuou a apresentadora.

Com novos desafios, Sabrina não tem medo de errar e diz que sempre quer aprender: “Estou sempre pronta para conhecer pessoas novas e aprender. Não tenho preconceito com nada. Vou vivendo, deixando a vida me levar, me encantando e me jogando muito com coragem, força e fé. Isso é tudo que me move”.

LEIA TAMBÉM: Colar de ouro e diversão com famosa: Jojo Todynho ostenta durante as férias

Já no canal a cabo GNT, que faz parte do grupo Globo, a famosa segue no time da nova edição do “Saia Justa” e também no comando da 2ª temporada do “Desapegue se For Capaz”, programa de reforma que estreou em 2022.

Fora da televisão, Sabrina Sato está cheia de compromissos. Com os desfiles de Carnaval chegando, ela estará na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e na Vila Isabel, no Rio de Janeiro.

Além disso, Sabrina Sato garante que segue ao lado da família e cuidando da filha. Segundo ela, mesmo nessa loucura, é preciso ser uma pessoa que tem que se organizar para cumprir tudo.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Além de Tadeu, time de humoristas segue nos bastidores do reality