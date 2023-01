Jade Picon e Gabriel Medina voltam a se encontrar em Pernambuco

A atriz Jade Picon foi vista em companhia do surfista Gabriel Medina no fim do ano passado, no Pernambuco. Embora nunca confirmado, os dois teriam vivido um breve romance em meados de 2022, segundo o jornal Metrópoles.

Jade e Medina foram vistos conversando em uma festa na última sexta-feira (30), na praia de Maracaípe, litoral sul do estado nordestino. Eles estavam por lá para aproveitar o Ano-Novo com outros amigos.

Eles não foram avistados se beijando. Jade não era o único ex-affair do surfista no local: as modelos Nicole Rocha e Nathália Castro, que também já foram apontadas como romance do atleta, também estavam hospedadas na mesma mansão.

Na hora da virada, porém, não foi nenhuma das três que Medina escolheu para dar o tradicional beijo de Ano-Novo. Ele estava acompanhado da modelo Gabriela Versiani, com quem também já se envolveu em outro momento.

Gabriel Medina se divorciou de sua ex-esposa em janeiro de 2022 e, desde então, não assumiu nenhum relacionamento oficialmente, mas já foi apontado como namorado de diversas celebridades.

Já Jade Picon está solteira desde agosto de 2021, quando terminou seu namoro com o ator e influenciador digital João Guilherme. No BBB, viveu um breve romance com o atleta Paulo André, mas também tem evitado assumir compromisso.

Jade Picon reflete sobre saúde mental: “não é fácil”

A atriz Jade Picon aproveitou os últimos dias do ano para conversar com seus seguidores sobre a importância de cuidar da saúde mental.

Apesar de aparecer nas redes sociais sempre cuidando muito do seu físico, ela comentou que terapia fortalece a estrutura mental.

“Vocês me veem muito cuidando do meu corpo, mas eu cuido muito da minha cabeça também. Como isso é importante, é uma conversa que você tem, uma terapia que faz, um momento que você tira pra você, uma meditação, um livro que você lê, uma respiração...”, enumerou ela. Veja a história completa aqui.