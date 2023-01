Colar de ouro e diversão com famosa: Jojo Todynho ostenta durante as férias

Jojo Todynho está curtindo suas férias em Búzios, no Rio de Janeiro, e, mesmo longe das redes sociais, resolveu mostrar aos fãs que ela segue ostentando. Em um novo post, a famosa chamou a atenção ao posar com um colar de ouro maciço.

Segundo a famosa, que falou com a revista Quem, o acessório foi feito em ouro maciço e pesa cerca de dois quilos. Mesmo sem falar o quanto pagou por ele, nesta segunda-feira (02), a publicação fez a cotação e descobriu que o grama do ouro vale R$ 315,50 e, desta maneira, uma peça de dois quilos custaria R$ 631 mil.

Independente do valor, os fãs de Jojo Todynho elogiaram muito o acessório usado pela famosa: “Esse cordão pagaria todas as minhas dívidas”, escreveu uma seguidora.

Mas, além do colar de ouro, Jojo estava com um look verde ousado, composto com um cropped amarrado no pescoço e uma saia com uma leve transparência. Para completar, ela usou um par de óculos de sol oversized da grife italiana Versace. Na legenda, a cantora também brincou: “Docinho de limão…dona da p*rra toda”.

Além do colar, a campeã de “A Fazenda 12″ também apareceu ao lado da atriz Mel Maia, que acabou de assumir o relacionamento com MC Daniel. Nos stories do Instagram, as duas posaram abraçadas e Mel chamou a dona do hit “Que tiro foi esse”, de “Mamy poderosa”.

Jojo Todynho e Mel Maia viajam para Búzios (Reprodução/Instagram)

Diferente de Jojo Todynho, Mel não está de férias, já que segue gravando as cenas de “Vai na Fé”, a próxima novela da Globo. Nesta segunda-feira (02), a famosa aterrissou no destino para reencontrar alguns amigos e conseguir aproveitar os poucos dias de descanso, já que em breve ela deve retornar aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Ainda nesta segunda, Mel Maia assumiu o namoro com o funkeiro MC Daniel. Os dois já estavam sendo vistos juntos há um tempo, mas só na virada do ano decidiram deixar público o relacionamento.

