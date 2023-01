BBB 23: Após anunciar férias da internet, Dora Figueiredo é cotada pelos fãs

A influenciadora digital Dora Figueiredo anunciou férias das redes sociais, mas acabou gerando uma nova suspeita entre os seus fãs, que apontam que ela estará no “Big Brother Brasil”, que estreia sua 23ª temporada no dia 16 de janeiro.

Os boatos começaram quando a famosa postou a seguinte informação no Twitter:”Finalmente eu vou tirar férias da internet, nem acredito!! Sei que vocês vão sentir falta (de me dar hate) mas preciso descansar para conseguir ter forças pra esse ano! Vou dar uma leve sumidinha, mas já volto viu”, prometeu ela.

A postagem acabou viralizando e alguns seguidores comentaram que ela estaria pronta para ir para o “BBB 23″, que não teve ainda sua lista de confinados revelada: “Três meses de férias, amiga”, ironizou um amigo da influenciadora.

Outra influencer que levantou a hipótese foi Stéfani Bays, que participou do “De Férias com o Ex”, reality da MTV Brasil: “Já dei essa ‘sumida’ antes também hahahah boa sorte”, disse ela, em referência ao seu desaparecimento antes de participar do reality de pegação.

Mesmo com os boatos e os comentários de amigos, Dora já negou diversas vezes que estaria no elenco de famosos do “BBB 23″. Em outra publicação, a influencer fez questão de ressaltar que a sumidinha é apenas por conta das férias mesmo e não por causa do programa.

Humoristas voltam ao “BBB 23″

Não será apenas Tadeu Schmidt que estará de volta ao “BBB”. A Globo confirmou que os humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam aos seus postos na 23ª temporada do reality show. Com isso, as indiretas bem-humoradas e os conselhos equivocados seguem com tudo nos quadros “Big Terapia” e “CAT BBB”.

Durante o “BBB 23″, os humorísticos prometem garantir ainda mais risadas e interações com os fãs do reality show, que ainda não divulgou a lista com os futuros moradores da casa. Os quadros também seguem com as brincadeiras envolvendo as situações vividas pelos participantes e também com o que repercute fora da casa.

