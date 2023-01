BBB 23: Além de Tadeu, time de humoristas segue nos bastidores do reality

Não será apenas Tadeu Schmidt que estará de volta ao “BBB”. A Globo confirmou que os humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam aos seus postos na 23ª temporada do reality show, que estreia no dia 16 de janeiro.

Com isso, as indiretas bem-humoradas e os conselhos equivocados seguem com tudo nos quadros “Big Terapia” e “CAT BBB”, comandados respectivamente por Paulo e Dani.

Durante o “BBB 23″, os humorísticos prometem garantir ainda mais risadas e interações com os fãs do reality show, que ainda não divulgou a lista com os futuros moradores da casa. Os quadros também seguem com as brincadeiras envolvendo as situações vividas pelos participantes e também com o que repercute fora da casa.

Paulo Vieira brinca com boicote ao 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Segundo Paulo Vieira, os conselhos sinceros seguem sendo um grande marco do programa, que recebe semanalmente o eliminado: “Ano passado, quando entraram na casa, eles não sabiam que existia o quadro, então, foi uma surpresa. Deu muito certo, mas acredito que agora, sabendo da intenção, eles vão vir muito mais animados e rendendo mais ainda para essa entrevista”, destacou o famoso.

Para quem não lembra, o humorista analisa de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, ajudando os fãs do reality a entender o que acontece com os brothers nos momentos de tensão da disputa.

Para ele, o “BBB” foi um divisor de águas em sua trajetória profissional: “Eu sempre trabalhei muito, sempre fiz muita coisa. Trabalho com arte desde os 12 anos, e o programa foi um holofote sobre a minha carreira. Através dele, as pessoas não só acompanharam meu trabalho no BBB, mas também todas as minhas outras vertentes”, conta.

Dani Calabresa cita suposto romance de Jade e Medina no 'CAT BBB' TV Globo (Reprodução)

Já no “CAT BBB”, Dani Calabresa recebe todo tipo de solicitação do público e de forma divertida, a humorista mantém um diálogo com os fãs, encarnando, muitas vezes, os personagens da casa e proporcionando boas risadas aos espectadores: “Fazer parte do BBB é muito especial. É um desafio diferente para minha carreira de atriz e apresentadora. Sinto que o meu carinho pelo reality como espectadora ajuda na hora de sugerir piada, brincadeiras ou imitações para a equipe de redação. Não vejo a hora de voltar a atender ao telefone”.

Segundo ela, a última temporada ainda reverbera em seu dia a dia: “A troca com o público é maravilhosa! Estamos em janeiro de 2023 e, até hoje, em programas de TV e eventos de que participo, me pedem para imitar a Jade, Laís, Naiara, Larissa... Fico muito feliz com esse carinho”.

