Após série no streaming, ex-BBB Rafa Kalimann estreia nas novelas da Globo

Após fazer sua estreia como atriz no elenco da série musical “Rensga Hits!”, onde fez uma pequena participação, Rafa Kalimann vai receber mais uma oportunidade na TV Globo. A partir do dia 16 de janeiro, a famosa vai contracenar com José Loreto em “Vai na Fé”, novela que substitui “Cara e Coragem”.

Com isso, Jade Picon não será a única ex-participante do “Big Brother Brasil” em uma novela da emissora carioca, mostrando que a direção está mesmo focada em mostrar novas caras, mesmo com algumas alfinetadas na atuação de Jade em “Travessia”.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Rafa não terá um papel fixo, mas fará uma participação em alguns capítulos da novela, que tem Sheron Menezes como protagonista. A publicação diz também que ela está ciente de que não deve aparecer por muito tempo.

Rafa Kalimann e José Loreto trabalham juntos em "Vai na Fé", novela que estreia em janeiro na Globo (Reprodução/Instagram)

Em “Vai na Fé”, a personagem vivida pela influenciadora digital vai ter a oportunidade de contracenar com José Loreto, seu namorado, que interpreta o cantor decadente e mulherengo Lui Lorenzo, que é filho de Wilma (Renata Sorrah), que foi uma grande inspiração, já que ela é uma atriz de renome, que frequentou os melhores teatros e fez filmes e novelas para TV.

Mas, sua vida não está repleta de boas lembranças, já que o personagem viveu boa parte na sombra da mãe e também deve mostrar lembranças cruéis ao longo dos capítulos da novela, que vai substituir “Cara e Coragem”.

Em "Vai na Fé", José Loreto interpreta Lui, um grande cantor (Reprodução/Globo)

Wilma cuida da carreira musical de Lui Lorenzo. Egoísta, vaidosa e sem filtro, ela tenta ser chique em meio à cafonice ao seu redor, mas confessa que nunca foi fã do artista que tem em casa. Para ela, o personagem de José Loreto é brega e já não está mais no seu auge, foi-se o tempo em que arrastava multidões para os seus shows, mas ainda é Lui quem garante o sustento da mansão em que vivem.

Em “Vai na Fé”, o cantor também deixa claro que nunca teve muito contato com o pai Fábio (José Carlos Machado) e, com isso, ele ficou afastado da meia-irmã Lumiar (Carolina Dieckmann). Assim como Wilma, Fábio era ator, cantor e, principalmente, um galã que levava uma vida agitada até conhecer Dora (Claudia Ohana) e decidir por uma rotina tranquila junto à natureza, no centro de terapia holística que construíram, o Refúgio Paz de Lumiar.

