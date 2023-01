Após críticas, Pedro Scooby explica festa de Réveillon com a filha internada

A festa de fim de ano de Pedro Scooby e Cintia Dicker não foi vista com bons olhos pelos fãs do casal, que celebrou a chegada de 2023, mesmo com a filha recém-nascida internada na Unidade de Terapia Intensiva em uma maternidade na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A briga que começou no Twitter atingiu até Luana Piovani, ex-esposa do atleta, que acabou trocando farpas com ele: “Pedro Scooby é muito irresponsável, não julgo a Luana quando ela expõe ele. Como que sua filha está no hospital e você vai curtir a noite de Réveillon com os amigos? Absurdo cara, de verdade”, escreveu um anônimo.

Um segundo lembrou que Aurora nasceu no dia 26 de dezembro e chegou a passar por duas cirurgias logo depois do parto por conta de um problema de saúde, ainda não revelado pelos pais: “A filha na UTI e ele se divertindo em uma festa.”, comentou outro internauta.

Pelo Instagram, o ex-BBB falou sobre o estado de saúde da filha e explicou o motivo da festa: “Quero agradecer mais uma vez a minha família e meus amigos, que tornaram a nossa noite mais leve. Na noite de sábado, nós tivemos que voltar para casa porque Aurora não teve alta e não podíamos dormir no hospital. Estamos direto lá e aí chegamos em casa e tinha uma festa surpresa. Foi muito bom e conseguimos estourar o champanhe à meia-noite”, contou o famoso.

Pelas redes sociais, Pedro Scooby também resolveu rebater as críticas: “Vejo como é engraçado a internet e é bem aquela fala bíblica: ‘Se nem Jesus agradou todo mundo porque eu vou agradar’. Isso é uma fala para as pessoas que gostam de mim e me admiram, não deixem se levar por isso. Vi uns posts na internet me criticando sobre o Réveillon”.

Irritado, o Scooby defendeu os amigos e a esposa: “Eu estourei o champanhe aqui em casa com a minha família e os meus amigos. Já tinha acabado o horário de visita da maternidade. Eles tinham feito uma festa surpresa. A Cíntia subiu e foi dormir depois que eu estourei o champanhe, e eu fiquei conversando com a minha família porque me faz bem. Me distrai. Não adianta ficar criando intriga”.

Além de Aurora, o ex-BBB é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 7, de sua união com Piovani.

