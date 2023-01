Aos 56 anos, Claudia Raia posa nua em sétimo mês de gestação: ‘Olhando para o futuro’

Grávida aos 56 anos de idade, Claudia Raia espera seu terceiro filho, Luca, com o marido Jarbas Homem de Mello. Nas redes sociais da artista foi compartilhada uma foto em que aparece nua, revelando a barriga. Em seu sétimo mês de gestação, a atriz surgiu deitada em um sofá e arrancou elogios de colegas de trabalho e internautas.

“Olhando para o futuro, desnuda de tudo!”, foi a legenda utilizada por Claudia. O registro foi realizado pelo amigo de anos, Alê de Souza. Na seção de comentários, o marido da atriz escreveu “Muita gata minha mulher” na publicação. Luca é o primeiro filho do casal, que estão juntos desde 2018.

Os apresentadores Marcos Mion e Eliana, os atores Mariana Ximenes e Carmo Dalla Vecchia, bem como Enzo Celulari e Thalita Rebouças deixaram comentários carinhosos na postagem de Claudia, além de outros artistas e conhecidos. Os seguidores anônimos da atriz também deixaram suas impressões sobre a foto.

“Ela é o centro do universo mesmo, uma gestação natural na idade dela e saudável, merece todos os aplausos. Uma mulher linda que sempre cuidou da saúde foi contemplada. Não absorva essas péssimas energias de alguns... Você é toda linda”, escreveu uma seguidora na rede social.

Leia mais:

Descoberta da gravidez

Assim que descobriu sua gravidez em setembro de 2022, Claudia Raia revelou que sua médica solicitou exames de sangue para descobrir se estava grávida, apesar de a própria famosa ter duvidado da possibilidade, devido sua idade.

“A notícia do ano, eu estou que não me aguento!”, iniciou. “Quando a médica me pediu um exame de sangue de gravidez, falei ‘Amor, você está bem louca! De onde você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade’. Ela falou ‘Mas eu preciso investigar, porque todas as suas taxas estão diferentes, estão estranhas’”, continuou a atriz.

“Fiz o teste. Grávida, mais de três semanas. Falei: ‘Está errado. Eu tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer. Não é assim a vida’”, contou a famosa, em tom de brincadeira. A atriz também relembrou que sua mãe a teve com 45 anos.