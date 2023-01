Ana Maria Braga volta a falar de Pelé no “Mais Você” ao fazer linha do tempo

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta terça-feira (03) abalada. Ao falar sobre o novo ano e o velório de Pelé, que morreu na última quinta-feira (29), a famosa mandou um recado para todos os telespectadores do matinal.

“Este fim de ano pareceu que todos nós estávamos em uma montanha russa. A gente riu e chorou, muitas vezes, ao mesmo tempo”, disse Ana, que falou que este era o primeiro programa de 2023, que deu espaço na segunda para a transmissão do velório do futebolista.

No mesmo clima falou Louro Mané, mascote do programa da TV Globo: “Com todas essas emoções, eu só posso imaginar que este ano promete”, afirmou o boneco, que não fez nenhuma brincadeira.

Em seguida, Ana Maria Braga mostrou uma retrospectiva, que falou sobre a morte do atleta e também da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo (01).

Antes disso, no “Mais Você” da última sexta-feira (30), Ana Maria Braga também homenageou Pelé ao resgatar uma foto antiga e falar sobre como se conheceram. Um dia após o falecimento do ex-jogador de futebol, que morreu aos 82 anos, a famosa mostrou uma sequência de homenagens e fez questão de fazer a sua, resgatando uma foto de 1974, em que aparece entrevistando o craque.

“Eu trabalhava, nessa época, na TV Tupi como jornalista de rua. Eu já mostrei essa foto aqui no programa, uma lembrança que eu guardo até hoje”, contou Ana Maria Braga, que revelou ainda que eles já se conheciam antes da entrevista.

“Eu o conheci em Santos, pois tive um acidente de carro quando tinha uns 20 e poucos anos. Eu fui parar na Santa Casa de Santos, e fiquei em coma por quatro meses, esmaguei meu fígado... E minha prima conhecia o Pelé, pois fazia faculdade de Educação Física com ele. Quando ela passou no hospital para me visitar, ele foi junto. Ele me mandou uma televisãozinha de presente”.

