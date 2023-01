“Sofri calada”, afirma Jojo Todynho sobre os momentos vividos em 2022

Com a chegada de 2023, Jojo Todynho resolveu fazer um balanço e falar sobre como foi o ano que passou. Segundo a famosa, durante uma sequência de vídeos, 2022 foi um ano desafiador e cheio de altos e baixos.

“2022 foi o ano que eu mais amei e também mais sofri calada. Chorei sozinha no sofá, me desesperei, me cansei aos montes e trabalhei como nunca. E também foi um ano de muitas conquistas e a ele eu só posso ser grata! Adeus, 2022. Vem, 2023″, escreveu a cantora nos Stories do Instagram.

A maior turbulência vivida por Jojo Todynho aconteceu em sua vida pessoal, quando a famosa se separou de Lucas Souza, após dez meses de união. Vale lembrar que no final do ano, ela ainda levou o caso para a justiça.

“Bom, meus amores. Eu ia fazer uma retrospectiva de 2022, mas não tem como. Casei, divorciei, mas é isso aí. Vida que segue. 2023 tem muita coisa bacana, muito trabalho, muito projeto e muitas novidades para vocês. Estou muito feliz e quero desejar a todos um próspero ano novo”, contou Jojo.

Antes das festas de fim de ano, Jojo Todynho também fez um desabafo emocionante, onde lembrou do pai. No Instagram, a cantora disse que encontrou um amigo de seu pai e acabou chorando: “Eu acabei de encontrar um amigão do meu pai. Ele começou a chorar, e eu também. Falou que lembra de mim pequena, que meu pai ajudou muito ele. As pessoas faziam ideia que meu pai era o maior ‘negãozão’, mas ele tinha um coração que nem imaginavam”.

No desabafo, Jojo Todynho contou que lembrar do pai é algo que mexe muito com ela: “Isso acaba comigo, sabe, gente? Natal, Ano Novo, e para mim é sempre muito duro. Eu lembro das pessoas que foram embora e não estão aqui pra ver tudo o que aconteceu. Mas está bom, Deus sabe de todas as coisas”.

Jojo Todynho também falou que o pai estaria orgulhoso de onde ela chegou: “Ele estaria metido, de motão. Porque ele gostava de moto. Eu ia dar logo uma moto pra ele, do tamanho dele. Mas as coisas não são como a gente quer, né? Minha vovó está aí, está bom”, lamentou a famosa.

