Protagonistas de “Vai na fé” falam sobre a conquista na Globo: “Representatividade”

Sheron Menezzes e Samuel de Assis são os protagonistas de “Vai na Fé”, novela da TV Globo, que estreia no dia 16 de janeiro e vai substituir “Cara e Coragem”, na faixa das 19 horas. Segundo eles, os personagens marcam uma mudança radical nas produções da emissora.

Durante uma entrevista para a revista Quem, os intérpretes de Sol e Ben apostam na identificação das pessoas: “É muito importante que as pessoas se identifiquem não só com essa mulher como com a família”, afirmou Sherron. Já Samuel pontuou: “Se identificar não só pela persona, mas com quem a gente vê na TV. Eu não me via na TV quando era adolescente. O protagonismo era sempre da pessoa branca”.

Sheron Menezzes é escalada para viver personagem em "Vai na Fé", próxima novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Sheron Menezzes também lembra que este é um momento especial para o Brasil: “A novela vem em um momento muito importante, em que a gente precisa voltar a ter fé para trabalhar, ir para casa, colocar as crianças na escola. Cada um na sua fé”, frisou a atriz, que interpreta uma evangélica na história da Globo.

Samuel de Assis interpreta Ben em "Vai na Fé", próxima novela da Globo (Divulgação/Globo)

Ela ainda alerta que os problemas de Sol não são apenas sobre relacionamentos amorosos: “É muito gostoso ver a protagonista como uma mulher que tem seus problemas, mas levanta com seu sorriso no rosto, trabalha, ajuda a mãe a fazer quentinhas, bota a roupa para bater, pega ônibus, vai fazer show… Faz tudo como muitas mulheres fazem na vida, inclusive muitas de nós”, salientou.

Na novela da Globo, Sol é uma batalhadora vendedora de marmitas e que tem muita fé. Ela cantava na igreja onde casou. A personagem de “Vai na Fé” é mãe de duas filhas e reencontra o Ben, seu amor do passado, que também já formou família e busca uma redescoberta pessoal e profissional.

A novela é criada e escrita por Rosane Svartman e conta com a direção artística de Paulo Silvestrini.

