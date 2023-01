Patrícia Poeta passou por cima do climão envolvendo Isabel Teixeira; entenda

Mais curto nesta segunda-feira (02), o “Encontro com Patrícia Poeta” exibiu os novos hábitos da atriz Isabel Teixeira, que parou de fumar e começou a correr. Mas, o assunto acabou trazendo à tona um climão entre a intérprete de Maria Bruaca no remake de “Pantanal” com um repórter do matinal e também do “É de Casa”.

Para quem não acompanhou o programa do último sábado (31), que foi um especial de fim de ano, a atriz também foi uma das convidadas e apareceu no final da corrida de São Silvestre, que acontece tradicionalmente em São Paulo. No entanto, durante a transmissão ao vivo, o repórter Thiago Simpatia acabou dando um “fora” na atriz.

No dia, Isabel estava toda feliz e acabou deixando o repórter da TV Globo para trás e saiu correndo com a sua medalha. Depois, ela, em tom de brincadeira, pediu para mandar o beijo, mas Thiago reagiu: “Espera aí, depois você manda um beijo, agora não dá. Depois você manda”.

Em seguida, Isabel Teixeira disse que o beijo não era para ele: “Eu quero mandar um beijo para a Maria Beltrão [apresentadora do É de Casa]. Eu estava só passando para fazer figuração para você lá trás. Eu ia falar: ‘Quero mandar um beijo para o pessoal do ‘É de Casa’”, disse a famosa em suas redes sociais.

Para muitos telespectadores da Globo, o repórter não reconheceu a atriz, que foi uma das mais comentadas durante a exibição do remake da novela de Benedito Ruy Barbosa. Mas, em seguida, ele comentou: “Ela é atriz, fez novela, daqui a pouco eu te chamo. Corre aqui, liberaram agora”.

Já no “Encontro”, Patrícia Poeta não falou sobre a suposta brincadeira. Na atração matinal, a apresentadora apenas disse que a intérprete de Maria Bruaca estava de parabéns por ter trocado o cigarro pelas corridas e que também pensa em correr na São Silvestre.

