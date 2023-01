Michelangelo no Brasil: MIS Experience recria Capela Sistina em São Paulo

Se não dá para ir até o Vaticano, o Vaticano vem até aqui - ou pelo menos uma pequena parte dele. A Capela Sistina, um dos templos mais famosos do Cristianismo, ganha uma reprodução em São Paulo, a partir da segunda quinzena de janeiro.

A mostra “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” será realizada pela primeira vez no Brasil, pelo MIS Experience. O espaço promove uma imersão pelo teto da igreja, com a riqueza de detalhes dos afrescos do artista renascentista.

O museu criou uma estrutura exclusivamente para essa exposição, que conta com recursos de animação e paisagem sonora. São 1 mil m², divididos em 14 salas. Além da imersão na Capela Sistina, a mostra também curiosidades e a história do templo, bem como uma maquete e uma réplica da chave da capela.

“O MIS Experience vai oferecer, por meio dos mais avançados recursos tecnológicos aplicados à fruição de obras de arte, uma experiência inédita para o público brasileiro. Mergulhar na genialidade de Michelangelo, descobrindo cada detalhe dos afrescos, é oportunidade única para visitantes de todas as idades”, afirma o diretor geral da Associação Cultural Ciccillo Matarazzo, Marcos Mendonça, responsável pela gestão do MIS Experience.

“Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” ainda não tem uma data exata para começar, mas está programada para a segunda quinzena deste mês.

A venda de ingressos começa na próxima quinta-feira (5), através do site da Fever. Custam a partir de R$ 15. Até lá, é possível se cadastrar na lista de espera, que vai emitir um alerta para o início das vendas.

O MIS Experience está localizado na Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca.

