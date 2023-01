[EXCLUSIVA]: Bate-papo com Doralynn Mui explora desenvolvimento de sua personagem na série ‘Um de Nós Está Mentindo’

Baseada no livro de Karen M. McManus, a série ‘Um de Nós Está Mentindo’, original do Peacock, aterrissou à Netflix com duas temporadas em 2022. Criada por Erica Saleh, a trama adolescente de mistério e drama chegou no início do ano com a proposta de um suspense envolvendo a morte do estudante Simon Kelleher (Mark McKenna).

Após o quarteto de Beyview finalmente desvendar o mistério sobre quem matou Simon e, por um milésimo de segundo, poder contar com o possível “fim de um pesadelo”, as coisas fogem do controle novamente. Como resultado, Addy (Annalisa Cochrane), Nate (Cooper van Grootel), Bronwyn (Marianly Tejada) e Cooper (Chibuikem Uche) se veem em uma corda ainda mais bamba, desta vez arrastando Janae e Maeve (Jessica McLeod e Melissa Collazo) para um túnel quase sem saída.

Mesmo depois de o mistério sobre Simon ser desvendado, as ameaças ao grupo de estudantes continuam e, desta vez, eles precisam entrar no jogo de um novo suspeito – ainda mais ameaçador.

A segunda temporada de ‘Um de Nós Está Mentindo’ conseguiu ser tão cativante quanto a primeira. Sem deixar a “peteca cair”, os arcos cumpriram a proposta de desenvolver os personagens e a trama ao mesmo tempo. A produção também é marcada pela quantidade de plot twists surpreendentes, pontas bem amarradas e um elenco talentoso e disposto a fazer acontecer.

Em suas duas fases, a série conseguiu oferecer aberturas para possíveis continuações, mas sem deixar de resolver seus mistérios.

Doralynn Mui abre espaço para falar sobre personagem: ‘Adoraria ver o que aconteceu com Fiona’

Apresentada em apenas um arco da primeira temporada, Fiona Jennings (Doralynn Mui) foi uma das peças fundamentais para o andamento da segunda fase da produção. Em entrevista exclusiva ao Metro World News, a atriz falou sobre o desenvolvimento de sua personagem e impressões sobre a trama.

De acordo com Mui, Fiona Jennings era descrita como fofa, mas cruel. Haja vista tal perspectiva, ela estava ciente de que sua personagem poderia passar por uma grande transição na segunda fase. Discreta no início, FJ se revelou com a vilã responsável pelo pesadelo causado na vida do grupo de estudantes de Bayview High.

Em seu repertório, Doralynn Mui também já participou de Riverdale como Joan Berkeley e comentou sobre a recepção do público brasileiro.

Confira o bate-papo completo:

Quando eu estive em Riverdale, os fãs no Brasil foram tão legais, eles me enviavam pequenos clipes da minha personagem traduzidos para o português.

Qual temporada você acha que tem mais reviravoltas na trama em sua concepção e por quê?

Definitivamente, a segunda temporada tem mais de reviravoltas na trama. A primeira era mais como um mistério lento, sombrio... e tudo não é revelado. E então, no final, você junta todas as peças e descobre o que estava acontecendo. Ou como na segunda temporada, tudo o que você acha que sabe é revertido e, em seguida, você acha que sabe disso e daquilo, mas é o completo oposto. Então, é definitivamente a segunda temporada, é mais como uma montanha-russa em termos de “você não sabe de nada”.

Como foi a sua experiência com o elenco e o papel ao interpretar FJ?

Especialmente com o elenco eu estava tão nervosa sendo a nova pessoa para a segunda temporada, pois na primeira fiz parte apenas do primeiro episódio. Então foi aí que fiquei mais nervosa. Estava entrando nesta nova fase e sendo a pessoa nova. Mas, felizmente, todo o elenco foi tão acolhedor e tão agradável. Todo mundo me apoiou muito, foi uma ótima experiência. Estar no set com eles também foi como receber muita energia boa. Em relação a Fiona, eu amo interpretá-la tanto porque não é sempre que você consegue ter uma personagem a qual interpreta tantos lados diferentes. No começo eu pude brincar com seu lado sedutor e divertido. E então, comecei a brincar com sua tristeza e sua vulnerabilidade. Foi muito divertido poder interpretá-la.

Na segunda temporada, Fiona teve mais visibilidade do que na primeira. O que mudou para você como atriz?

Na primeira temporada eu só tinha uma fala, realmente... então na segunda temporada, é claro, tive muito mais com o que trabalhar. Eu pude explorar especialmente sua história de fundo, que foi muito divertida filmando todos os flashbacks e descobrindo todas as suas motivações. Isso foi realmente diferente para mim. E, como atriz, foi muito divertido poder levar um personagem por todo o arco. Foi uma experiência de aprendizado muito grande para mim.

Qual personagem você considera o mais inteligente da série?

Eu diria que Fiona é a melhor. Porque ela amarrou todo mundo e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas então ela acaba tomando aquela bebida que alguém lhe deu. Então, quem fez isso, eu diria que talvez ele seja o mais inteligente da temporada, mas eu ainda não sei quem poderia ser.

Você acha que FJ ter estaqueado seu professor de inglês se tornaria uma grande conexão com a segunda temporada à primeira vista?

Foi definitivamente uma grande pista de que ela é capaz de violência. Eu sabia na primeira temporada. Quando fiz o teste para Fiona, me disseram que tinham ideias para ela. E assim, eu sabia que, com base em como quando eles a descreveram na primeira temporada, sua descrição de era fofa, mas cruel. Então, eu sabia que ela era violenta, e que teria mais a acontecer com ela. Então, sim, era definitivamente algo sobre o qual eu tinha uma pista. — Doralynn Mui

Maeve estava certa ou errada sobre trabalhar ao lado de Fiona secretamente para ajudar seus amigos, e por quê?

Porque eu sou tão apegada a Fiona, acho que Maeve estava errada em tê-la enganado. Como você disse, ela é a pessoa mais inteligente. Então, Fiona e Maeve, as duas espertas juntas, teriam sido capazes de realizar o que quer que seja... e especialmente porque ela tem ajudado seus amigos e sua irmã esse tempo todo e eles continuam a rejeitando e a afastando. Então, acho que ela deveria ter ajudado Fiona. Mas pensando no lado da protagonista, eu diria que o plano de Maeve era definitivamente o melhor, mas ela deveria tê-los avisado para que pudessem estar preparados.

O final da série nos deu um vislumbre de uma possível terceira temporada. Você acha que isso é possível?

Eu adoraria que houvesse uma terceira temporada. Eles ainda nem se formaram no ensino médio. Tudo isso aconteceu em tão pouco tempo. Eu adoraria ver o que aconteceu com Bayview, adoraria ver o que aconteceu com Fiona. Tipo, ela morreu? Será que não? E eu quero saber qual é o segredo de Jake. Definitivamente acho que há uma possibilidade e eu adoraria que houvesse. — Doralynn Mui

Em uma possível terceira temporada, para quem você acha que o vilão poderia ser um ajuste perfeito?

Porque estávamos falando sobre Maeve, creio que seria uma boa. Como ela estava ultrapassando os limites, acho que poderia ser uma boa vilã. Definitivamente, Cole seria óbvio porque ele tem seu segredo de família. E outra a ser lançada talvez seja Keeley, porque Keeley tem tantos laços com todos e ninguém esperaria por isso. Então, sinto que seria realmente suspeito.

Após interpretar uma vilã em uma série de drama e mistério, você considera mais papéis nesse tipo de gênero ou há algo mais que você planejou para sua carreira?

Eu não sei por que, mas sou escalada como vilã muitas vezes, e não sei se pareço muito assustadora... talvez. Interpretei muitas vilãs e gosto dos maus. Amo fazer isso porque especialmente para os vilões há uma motivação e objetivos muito claros que você quer alcançar, e geralmente o vilão vai para ele com força total. Há muito com o que brincar quando você atua como um vilão. Mas acho que um desafio para mim seria interpretar uma pessoa boa ou fazer uma comédia. Não tenho muita oportunidade para fazer isso. Adoro assistir comédias quando só quero relaxar. E para mim, acho que seria realmente assustador. É difícil, então eu adoraria fazer.

