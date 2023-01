BBB 23: Tadeu Schmidt dá spoiler sobre o prêmio final da temporada

Tadeu Schmidt dá spoiler sobre o prêmio do "BBB 23' (Reprodução/Globo)

Previsto para começar no dia 16 de janeiro, o “Big Brother Brasil” terá uma mudança radical no prêmio entregue ao grande campeão da 23ª temporada. A notícia foi dada por Tadeu Schmidt em um vídeo postado nesta segunda-feira (02).

Em um vídeo publicado no Instagram, o atual apresentador do “BBB” revelou que o prêmio final vai mudar ao longo da temporada, ou seja, algumas dinâmicas podem alterar o valor de R$ 1,5 milhão. Segundo ele, os brothers e sisters vão ter que se dedicar nas provas do líder e do anjo para que o valor pago ao vencedor fique mais alto.

“E o prêmio final que vai mudar? Mas tem que se dedicar! Lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder”, disse Tadeu, em um vídeo que foi postado na página oficial do “BBB 23″.

Além disso, o famoso continuou dizendo que o líder também terá novas regalias ao longo da temporada: “E o líder que fica ali no controle, com novos poderes. Mas tem que saber jogar! Vai ter jogada nova no BBB 23″.

Querendo se livrar da baixa audiência da edição passada, outras novidades estão sendo lançadas aos poucos, como a nova decoração da casa, que ganhou novos quartos e uma cozinha toda diferente.

Neste ano, os fãs do “BBB 23″ também podem se preparar para começar a acompanhar o jogo antes da estreia, já que a casa de vidro foi anunciada no programa de Ana Maria Braga, que seguirá recebendo o eliminado da semana durante a competição. Pela primeira vez na história, a estrutura montada em um shopping receberá os brothers e sisters antes da 23º temporada começar: “Bom, eu vou indo, porque acho que o jogo começa antes do que eu pensei”, finalizou Schmidt.

Outra coisa que está tirando o sono dos telespectadores do “BBB 23″ é a formação da pipoca e do camarote, mas principalmente o segundo, onde famosos são selecionados por Boninho para viver dentro do confinamento.

Entre os nomes mais falados nas redes sociais estão Wanessa Camargo, Vitão, Vivi Wanderley, Laura Brito, Key Alves, Lucas Lucco, Bruna Griphao e John Drops.

