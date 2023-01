A razão pela qual a nova namorada de Leonardo DiCaprio não pode viajar com ele

Há uma semana, Leonardo DiCaprio foi visto com uma jovem chamada Victoria Lamas no que parecia ser um compromisso que eles tentaram, sem sucesso, manter na mais estrita privacidade.

Este novo relacionamento do protagonista de Titanic marca um antes e um depois em sua história de amor. Os vários gráficos que circulam na internet mostram que Leo nunca namorou uma mulher com mais de 25 anos, mas esta é a primeira vez que ele se relaciona com uma jovem. Ela nem era nascida em 1997, quando o filme que tornou o ator famoso foi lançado.

Leonardo DiCaprio, 48, spotted on a date with Victoria Lamas, 23 pic.twitter.com/scOa6qHPic — Just a stan of many things (@QuasimodoZegler) December 21, 2022

Victoria tem 23 anos, dois a menos que a ex-namorada Camila Morrone, com quem terminou o namoro pouco depois de comemorar aquele fatídico aniversário, completando 25 anos.

A modelo faz parte dos círculos de Hollywood desde criança porque seu pai é Lorenzo Lamas, ator que já participou das novelas Falcon Crest e que conhece muito bem a reputação de Leo.

Ele a alertou para aproveitar a atenção do ator enquanto dura, mas não se apegar muito, porque DiCaprio insiste que eles não são oficialmente um casal e não prometeu parar de ver outras pessoas.

“Eu sei que ela gosta muito dele. Eles se conheceram no mês passado, não tenho certeza de quais foram as circunstâncias, mas foi o que ela me disse. Ela é louca. Eu disse a ela para ver esse relacionamento como férias, aproveite tanto quanto puder pelo maior tempo possível. E se durar mais do que férias, ótimo, mas se não, ele terá protegido seu coração”, disse Lorenzo ao jornal The Post.

O ator tem tentado ajudar Victoria a estabelecer certos limites, proibindo-a de fazer viagens transatlânticas com o ator, pois sabe que ela se apega muito facilmente e não quer que ela sofra: “São apenas amigos. É melhor nem pensar que eles estão namorando”, disse ele.