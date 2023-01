Projota revela preocupações com filho: Não quero que ele seja contaminado”

Desde o “BBB”, Projota vive falando sobre a vida em família e sobre a educação de Marieva. Agora, o cantor está se preparando para ser pai de Otto, seu segundo herdeiro, e falou sobre os receios na criação de um menino.

Casado com Tamy Contro, o famoso assumiu que não tinha noção do medo de ser pai de um menino: “A gente cresceu numa geração em que se dizia aos pais de menina ‘se ferrou, vai pagar seus pecados’, esse tipo de coisa machista. Acredito que seja muito mais difícil, num processo de desconstrução da sociedade, ser pai de menino do que de menina. Hoje a gente tem a responsabilidade de fazer um moleque ‘da hora’”.

Projota também contou que não deseja que seu filho seja “contaminado” pela sociedade: “Vou ter que segurar o moleque para não ser contaminado por essa sociedade machista. Temos que mostrar que as mulheres têm mais direito, e aos meninos, que eles têm mais deveres”.

Vale destacar que Projota demorou para revelar que seria pai pela segunda vez. Segundo o famoso, a ideia era manter a privacidade: “Não teve suspense. Na verdade, foi uma questão de privacidade. Quando decidimos contar, dividimos tudo o que tínhamos sem fazer aquele rodeio de ‘estamos grávidos’, depois falar que é menino e só depois contar o nome”.

Novidades do “BBB 23″

Faltando menos de um mês para a estreia do “Big Brother Brasil”, a nova temporada está cheia de surpresas. No “Mais Você”, Louro Mané anunciou que novos brothers e sisters serão selecionados em uma casa de vidro, que ficará em um shopping, antes do programa começar.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

