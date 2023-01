Jojo Todynho afirma que é criticada ao falar de Gracyanne Barbosa: “Parem com isso”

Jojo Todynho voltou a falar de sua autoestima e aproveitou para rebater algumas críticas que recebe nas redes sociais. Durante uma entrevista ao podcast C/alma, apresentado por Mariana Goldfarb, a famosa disse que os comentários maliciosos surgem por causa do seu peso.

“O que me frustra é a crítica partir do sexo feminino, igual quando falam ‘Jojo tem tanto dinheiro e não faz bariátrica’. Há tempo para tudo nessa vida. Este não é momento”, disse a vencedora do reality show “A Fazenda 12″, que já está no processo para a cirurgia.

Segundo ela, os haters comentam quando ela fala sobre Gracyanne Barbosa: “Eu tenho dinheiro, mas eu vou embora e tudo isso vai ficar. Não existe só mulher que veste 36 e 38. Parem com isso. Quando estou do lado da Gracyanne, minha musa, me sinto tão gostosa quanto ela”.

Jojo Todynho fala sobre amor próprio (Reprodução/Instagram)

Por fim, Jojo disse que é fã da famosa: “Sou fã e admiro. Se não tiver união, a gente vai sofrer até ganhar um pouco a mais e a sociedade entender que ele nos deve respeito”, disse a cantora.

No podcast, Jojo Todynho falou ainda de um apelido que tinha durante a infância: “Meu apelido no colégio era advogada de pobre. Eu defendia os outros, sempre. Ninguém colocou filho no mundo para ser humilhado”.

Com o perfil de justiceira, Jojo também foi questionada sobre qual seria sua profissão se não fosse famosa. Segundo a cantora, que esteve no “Central da Copa”, na TV Globo, ela acredita que estaria trabalhando como psicóloga: “Eu tenho vontade de fazer faculdade de Psicologia. Eu vou ser uma boa psicóloga”, afirmou.

Após terminar casamento, Rafael Cardoso beija Jojo Todynho no "Central da Copa" (Reprodução/Globo)

Ex de Jojo recebe punição

A vida de Lucas Souza não está muito confortável desde que se separou de Jojo Todynho. Após deixar a casa da famosa e ainda enfrentar uma polêmica envolvendo um boletim de ocorrência, o oficial do exército não pode mais falar sobre a cantora.

Segundo Fabíola Reipert, apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral”, a novela envolvendo o ex-casal segue para um novo capítulo: “Então, ele está proibido de falar o nome dela publicamente”, contou ela.

