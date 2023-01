Este foi o desejo mais estranho que Viih Tube sentiu durante a gravidez

Esperando sua primeira filha, Viih Tube confessou que entrou no grupo de mulheres que tiveram desejos um tanto quanto inusitados na gestação. Pelo Instagram, a ex-participante do “Big Brother Brasil” disse que ficou com vontade de comer ração de cachorro.

Pelos Stories, a famosa estava respondendo uma caixinha de perguntas e foi questionada por uma fã sobre o assunto: “Sentir o cheiro da ração de cachorro e dar água na boca pra comer”, admitiu a ex-BBB, que está namorando o ex-BBB Eliezer.

Mesmo com o desejo inusitado, Viih Tube explicou que sua gestação não está sendo difícil, como ouviu de amigas: “Estou sentindo que a minha gravidez está sendo tranquila e de boa com relação aos sintomas. Uma coisa que eu sinto hoje, mas é bem menos que o começo, é a dor de cabeça e o sono. Eu ainda tenho às vezes, mas não é como antes”.

Ex-BBBs Eliezer e Viih Tube no chá revelação de Lua, a primeira herdeira do casal (Reprodução/@pequenalua)

A youtuber também contou aos seus admiradores que está com dores em uma parte específica do corpo: “Eu sinto dores na costela. Elas estão abrindo. A dor no nervo ciático e nas costas. Comigo começou um pouco antes porque eu tenho o cóccix trincado e uma lordose pequena, mas que contribuiu para começar as dores nas costas”. Além disso, a famosa sente falta de ar .

Já sobre o nome da primeira filha, Viih Tube disse que a herdeira vai se chamar Lua porque encontrou o nome em listas na internet e, ao conversar com o namorado, eles decidiram que era este o que eles mais gostaram.

Novidades do “BBB 23″

O "BBB 23" estreia em 16 de janeiro (Reprodução/Globo)

Faltando menos de um mês para a estreia do “Big Brother Brasil”, a nova temporada está cheia de surpresas. No “Mais Você”, Louro Mané anunciou que novos brothers e sisters serão selecionados em uma casa de vidro, que ficará em um shopping, antes do programa começar.

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

