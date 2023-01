Elizabeth Savala celebra a chegada da novela “Pão-Pão, Beijo-Beijo” no streaming

“Pão-Pão, Beijo-Beijo”, novela exibida em 1983 e que tem Elizabeth Savala no elenco, está disponível no Globoplay, serviço de streaming da Globo,e pode ser visto no catálogo que resgata os clássicos de dramaturgia.

Ao saber que a trama voltará a ser exibida, a atriz celebrou e falou sobre os bastidores da trama: “A história é maravilhosa. O elenco também, então, já passou no Viva e agora no Globoplay. É uma confirmação de que o que é bom é atemporal”.

Em “Pão-Pão, Beijo-Beijo”, Elizabeth Savalla vive a mimada Bruna (Divulgação/Globo)

Na trama, a veterana interpreta Bruna e se fosse possível mexer no enredo da personagem, a famosa contou o que faria: “Eu acho que ela é ela e, faça você o que fizer, ela vai ser sempre a Bruna. Ela é mimada, tem muito dinheiro e no final ela quebra a cara. Não sei se com algum conselho meu ela mudaria”.

LEIA TAMBÉM: Este foi o desejo mais estranho que Viih Tube sentiu durante a gravidez

Segundo Elizabeth Savala, um ponto importante para lembrar é que o estilo de gravação das novelas mudou: “Antigamente as gravações eram diferentes de como são hoje. Na época, tinha três câmeras no estúdio e a gente gravava trinta, quarenta cenas por dia”.

Relembre a história da novela

Escrita por Walther Negrão, a novela começa depois que um acidente de trânsito em Madureira, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro,que marca para sempre a vida de três personagens da novela, como Ciro (Cláudio Marzo), um motorista de ônibus, Soró (Arnaud Rodrigues), um imigrante nordestino que trabalha transportando mercadorias com uma carroça de mão, e Bruna (Elizabeth Savala), uma moça rica, autoritária e de temperamento forte.

Na novela “Pão-Pão, Beijo-Beijo”, Claudio Marzo interpretou Ciro (Nelson Di Rago/Globo)

Por causa do acidente, Ciro e Soró são despedidos de seus empregos. Como compensação pelos prejuízos, a família de Bruna, que possui uma rede de cantinas italianas, emprega os dois. Então, Ciro vai trabalhar como secretário particular de Luiza (Maria Cláudia), irmã de Bruna (Elizabeth Savala) e Soró como jardineiro da chácara de Guido (Mario Benvenutti), filho de Mama Vitória (Lélia Abramo), a matriarca da família. Ciro apaixona-se por Bruna, mas ela faz questão de humilhá-lo sempre que pode.

LEIA TAMBÉM: Autores de “Nos Tempos do Imperador” planejam novo projeto na Globo