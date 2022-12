Saiba qual ex-MTV Brasil está cotado para o camarote do “BBB 2023”

O elenco do “BBB 23″ começa a ser criado pelos fãs do reality show, que estreia no próximo dia 16 de janeiro. Além dos famosos já comentados, outro influenciador digital está cotado para a nova temporada do programa, que vai contar com o camarote (famosos) e com a pipoca (anônimos).

Pelas redes sociais, o nome de Spartakus Santiago, que é youtuber e também fez parte do elenco da MTV Brasil, é um dos possíveis famosos selecionados por Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”.

Segundo o jornalista Leo Dias, as suspeitas aumentaram quando ele decidiu deixar a emissora fechada. Para quem não conhece, ele ficou conhecido do público por ser publicitário e militante da causa LGBTQIA+ e do Movimento Negro. Com isso, ele foi parar nas mídias digitais e aumentou o número de seguidores.

As suspeitas da ida dele ao “BBB 23″ para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão aumentaram depois da festa promovida por ele com o nome Farewell Spartakus que recebeu apenas amigos íntimos do influenciador digital.

LEIA TAMBÉM: Atriz Miá Mello diz não ao camarote do “BBB 23″ e revela o motivo

É importante lembrar que mesmo com as listas com os supostos famosos, o diretor do “Big Brother Brasil 23″ não confirmou nada. A previsão é que os nomes do camarote e da pipoca sejam revelados dias antes da estreia na TV Globo.

Novidades do “BBB”

Faltando menos de um mês para a estreia do “Big Brother Brasil”, a nova temporada está cheia de surpresas. No “Mais Você”, Louro Mané anunciou que novos brothers e sisters serão selecionados em uma casa de vidro, que ficará em um shopping, antes do programa começar.

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

LEIA TAMBÉM: Ex-Cirilo de “Carrossel” assina com a Globo para atuar em novela inédita