O rei Charles terá um ano desafiador com o lançamento das memórias de Harry, segundo astróloga

O rei Charles terá um 2023 “desafiador” com “muitas mudanças”, de acordo com a astróloga real Debbie Frank, que também era uma confidente próxima da princesa Diana antes de sua morte.

Não há dúvida de que 2022 já foi um ano de momentos de mudança de vida e dificuldades para a família real. Após uma impressionante série de celebrações para o Jubileu de Platina da Rainha no verão, setembro trouxe tristeza quando a rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos.

E, de acordo com os astros, parece que 2023 não será menos desafiador para o novo monarca com o lançamento iminente do livro de memórias do príncipe Harry, Spare.

Segundo a Hello Magazine, a astróloga Debbie Frank prevê um ano que está longe de ser “calmo e pacífico” antes do rei Charles e da rainha consorte Camilla. “Escorpião de Rei Charles está sob o domínio de Saturno, será difícil quando 2023 começa e as memórias de Harry são publicadas”, ela disse.

“Isso define o tom para um ano desafiador à frente, pois o intenso planeta Plutão indica convulsões pessoais e sentimentos profundos surgindo. A onda de confiança de Júpiter elevará seu ânimo de março a maio, dando-lhe um impulso muito necessário. Curiosamente, o Escorpião eclipsando a lua cheia no dia anterior à sua coroação marca o selo real do destino, pois os eclipses frequentemente coincidem com importantes eventos reais”.

Debbie continua explicando como, apesar da escala da coroação ser globalmente significativa, Charles planeja “separar” velhas tradições quando se trata de finanças.

“As finanças reais estão sendo reordenadas e realocadas à medida que Charles desmonta acordos antigos e corta fundos e despesas. A partir de julho, podemos esperar muitas mudanças nas casas e palácios reais e o próprio Charles provavelmente estará em desacordo com alguns membros de sua família”, continuou a astróloga.

“Seu antigo ritmo foi interrompido, ele está tendo que adotar um modus operandi muito diferente, o que não é fácil para alguém que é bastante rígido e cheio de hábitos. Além disso, os relacionamentos familiares estão fraturados e, como um Escorpião intensamente emocional, Charles ficará magoado com isso”, disse Debbie, que reafirmou que, no entanto, ele encontrará novas maneiras de se relacionar e trabalhar que podem ser um presente, pois trazem uma nova vida.

Camilla terá um “passeio muito mais suave” em 2023

Enquanto isso, para Camilla, o ano parece ser mais tranquilo. “A rainha consorte Camilla é uma canceriana que está desfrutando de uma jornada muito mais tranquila em 2023 do que seu marido. Quaisquer que sejam os morcegos que possam surgir do livro de Harry, ela deixará de lado, como fez no passado”.

A astróloga comenta que Camilla está achando os ajustes em sua posição mais fáceis de fazer e também está gostando de seu novo papel. “A Lua Cheia eclipsada antes da coroação cai sobre seu Júpiter - uma elevação auspiciosa que ela pode usar para o bem. Camilla fará questão de dispensar alguns dos aspectos mais enfadonhos da vida na corte e continua sendo uma figura acessível, fazendo as coisas do jeito dela e mantendo algum tipo de vida independente com sua fuga furtiva. Ela consegue fazer tudo funcionar”, finalizou Debbie.