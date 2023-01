‘Meninas Malvadas’: Lindsay Lohan e Amanda Seyfried falam sobre possível sequência

Os fãs pedem uma reinicialização de Meninas Malvadas há tantos anos. Mas, se houvesse uma chance de o elenco voltar e fazer um renascimento, elas aceitariam?

No mês passado, as estrelas Amanda Seyfriend, que interpretou Karen Smith, e Lindsay Lohan, que interpretou Cady Heron, conversaram com a Interview Magazine e foram questionadas sobre a possibilidade de um segundo filme de Meninas Malvadas. No filme original, ambas interpretaram membros do “The Plastics”, o grupo feminino mais popular da escola.

Meninas Malvadas Meninas Malvadas (GIPHY)

Quando perguntada sobre uma sequência de Meninas Malvadas, a estrela de The Dropout disse: “Eu mataria apenas para fazer uma semana, todas nós interpretando nossos próprios papéis em Meninas Malvadas na Broadway”. Lohan entrou na conversa e disse que seria “muito divertido” se reunir com o elenco original novamente.

Antes que você tenha muitas esperanças, Seyfriend rapidamente perguntou a sua ex-co-estrela: “Porque um Meninas Malvadas 2 nunca vai acontecer, vai?” E Lohan respondeu: “Eu não sei. Eu ouvi algo sobre ser um filme musical e pensei, ‘Oh não.’ Não podemos fazer isso. Tem que ser o mesmo tom”.

As protagonistas de “Meninas Malvadas”, incluindo Lindsay Lohan e Amanda Seyfried As protagonistas de “Meninas Malvadas”, incluindo Lindsay Lohan e Amanda Seyfried (Paramount Pictures)

Seyfriend e Lohan não são as únicos pessoas do elenco que adorariam se reunir com suas ex-colegas de elenco. O ator Jonathan Bennett (que interpretou o sonhador Aaron Samuels) conversou recentemente com a People e compartilhou que quer filmar um filme de Natal com Lohan.

“Meu sonho e meu objetivo é fazer um filme de Natal com [Lindsay] Lohan e me reconectar nas férias”, disse ele à revista. “Eu acho que seria muito divertido!”.

Relembre o icônico clipe das protagonistas de Meninas Malvadas coreografando Jingle Bell Rock na comédia adolescente de 2004, durante uma cena que viu Cady Heron executar o sucesso (com movimentos de dança sugestivos) em um show de talentos da escola ao lado das abelhas rainhas Regina George (Rachel McAdams) , Gretchen Wieners (Lacey Chabert) e Karen Smith (Amanda Seyfried).

Onde podemos assinar a petição para uma reunião das Meninas Malvadas na Broadway?