‘Game of Thrones’: alguns spinoffs da saga foram arquivados na HBO, diz George R.R. Martin

George R.R. Martin disse que as mudanças na HBO Max em meio à fusão com a Discovery+ impactaram a franquia Game of Thrones. Ele revelou em uma postagem em seu blog, compartilhada na quarta-feira, que alguns projetos “foram arquivados” em meio à reestruturação, mas acrescentou que “não concordaria que eles estivessem mortos”.

Martin começou seu post observando que havia tirado alguns dias de férias, mas agora está de volta à mina de sal trabalhando em “tantas coisas sangrentas” que sua “cabeça pode explodir em breve”. Isso inclui a segunda temporada do prequela A Casa do Dragão e o romance Os Ventos do Inverno, o próximo capítulo altamente antecipado da série Song of Ice and Fire.

Quanto aos outros programas sucessores, “alguns deles estão se movendo mais rápido que outros, como sempre acontece com o desenvolvimento”, disse Martin. “Nenhum recebeu sinal verde ainda, embora esperemos ... talvez em breve. Alguns foram arquivados, mas eu não concordaria que estivessem mortos. Você pode tirar algo da prateleira com a mesma facilidade com que pode colocá-lo na prateleira”.

“Todas as mudanças na HBO Max nos impactaram, certamente”, disse Martin.

Martin não detalhou quais projetos foram arquivados, mas um punhado de séries derivadas foram anunciadas e confirmadas por ele desde que a série principal foi concluída em 2019, como a sequência de Jon Snow com a estrela Kit Harington, por exemplo.

A fusão da HBO Max e Discovery + - anunciada no início deste ano durante uma teleconferência de resultados - será lançada nos EUA no verão de 2023 com a América Latina, Europa e outros mercados a seguir. Vários projetos foram cancelados ou removidos da biblioteca da HBO Max e passarão para a plataforma de terceiros FAST em meio à reestruturação (alguns apesar das renovações anteriores), incluindo Minx, Gordita Chronicles, Love Life e Legendary.