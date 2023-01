Ex-galã da Globo vai atuar em novela inédita produzida em concorrente

Felipe Roque vai atuar em novela do SBT (Reprodução/Instagram)

Em busca de nomes conhecidos para o elenco da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, o SBT fechou um contrato com o ator Felipe Roque, que esteve na Globo e fez, pelo menos, quatro produções na emissora carioca.

Mais velho, o ex-galã vai interpretar um verdadeiro paizão, na novela escrita por Iris Abravanel. Na trama, Felipe será pai dos personagens Alex e Ian Ferrari. Depois de assinar o contrato, o ator apareceu nos bastidores do SBT e posou ao lado dos seus dois filhos no folhetim, que é dedicado às crianças.

Ao longo de sua carreira, o ator fez muitos personagens. Na Globo, o famoso estreou na temporada de 2009 de “Malhação”, onde interpretou o personagem Renatão. Na mesma emissora, ele foi escalado para viver Per Mokerg em “Aquele Beijo”, de 2012, e também Kim, na novela “A Regra do Jogo”, de 2015.

Em 2016, Felipe Roque também fez uma participação especial no seriado “Vai Que Cola” e voltou a compor o elenco de “Malhação: Pro Dia Nascer Feliz”, exibida entre os anos de 2016 e 2017. No ano seguinte, o ator fechou uma parceria com a Record TV e atuou na novela bíblica “Jesus” e, em 2021, em “Gênesis”.

O investimento no elenco de “A Infância de Romeu e Julieta” é primordial para o SBT, que quer voltar a ser o segundo lugar na audiência. Além de Felipe, Bianca Rinaldi, João Baldasserini e outros nomes fortes estão na novela infantil.

Vale destacar que a trama vai concorrer diretamente com as produções bíblicas da Record TV, que conseguiu arrancar o público da emissora de Silvio Santos e é tida como a principal concorrente da TV Globo, que segue no primeiro lugar.

Além disso, para o próximo ano, a emissora de Silvio Santos seguirá investindo em reprises de folhetins de sucesso, já que o resultado foi positivo durante 2022.

