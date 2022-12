“Encontro” reformulado: Saiba quais os planos de Patrícia Poeta para 2023

Patrícia Poeta deixa o estúdio e é escalada para novo quadro do "Encontro" (Reprodução/@patriciapoeta)

O novo “Encontro” ainda não começou e Patrícia Poeta, atual apresentadora do matinal da TV Globo, revelou que a atração vai passar por uma reformulação para o próximo ano. Segundo ela, a ideia é deixar cada vez mais com a sua cara.

Em entrevista ao Splash, a apresentadora, que assumiu o programa em julho deste ano, afirmou que algumas novidades serão reveladas logo no começo do próximo ano: “Porque estreiam quadros que eu criei. Queremos promover reencontros”, disse ela.

Ao jornalista Lucas Pasin, a famosa contou que as mudanças acontecem também por causa da audiência: “O ‘Encontro’ é um programa que ouve sua audiência e se adapta a essas vontades, portanto, serão mudanças durante todo o ano”.

Sem muita folga, Patrícia Poeta disse que 2022 foi dedicado ao novo projeto dentro da Globo, já que a atração matinal era comandada por Fátima Bernardes e também trocou de horário: “Tenho me dedicado 100% ao programa e sinto o maior prazer em participar de todas as etapas. Não é fácil acordar às 4 da manhã, mas quando vejo o resultado, me motiva muito”.

Segundo ela, os seis meses à frente do “Encontro” foram positivos. A famosa garantiu que o programa é todo pensado para quem está em casa. Por isso, sempre estará ouvindo o que a audiência deseja consumir em pautas: “Um prazer que tenho é encontrar as pessoas na rua e ouvir o que elas têm a dizer. São sempre muito carinhosas comigo. Na verdade, sou sortuda, porque sempre foram”.

Durante uma entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, a jornalista, que assumiu o posto no lugar de Fátima Bernardes, disse que os comentários feito por haters são maldosos e que o clima nos bastidores é bem diferente do que algumas pessoas imaginam.

“O Manoel é parte importante do programa. Somos um time que tem como foco levar o melhor para o público”, afirmou a apresentadora, que segue no comando do “Encontro” em 2023.

Segundo ela, não é apenas com Manoel Soares que o clima é divertido, mas com toda a equipe: “Tenho o maior orgulho e carinho pelos meus colegas. Nossa equipe é muito unida e ama o que faz, sem exceção”.

