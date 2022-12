Cortes da Globo chegam aos autores de novela; saiba quem deixou a emissora

Não foram apenas os atores que deixaram a TV Globo em 2022. Recentemente, a emissora carioca demitiu alguns autores de novelas, como Maria Adelaide Amaral, que deixou o canal após 32 anos de contrato exclusivo. Ao UOL, ela disse que estava tranquila: “Estou bem. Vivi o melhor momento da Globo. Não tinha mais aquela autonomia e estava claro que eu não tinha lugar lá”.

Ao longo dos anos, a autora, que chegou em 1990, esteve por trás de importantes produções, como as minisséries “A Muralha”, “Os Maias”, “A Casa das Sete Mulheres”, “JK”, “Queridos Amigos”, “Dalva e Herivelto” e “Dercy de Verdade”. Ela também foi autora de “Meu Bem, Meu Mal” e “O Mapa da Mina” e “Deus Nos Acuda”.

Além dela, a direção de dramaturgia demitiu Marcos Bernstein, autor de “Orgulho e Paixão”, exibida em 2018, e “Além do Horizonte”, de 2013. Ele estava na Globo desde 2010, quando trabalhou como coautor, com João Emanuel Carneiro, da série “A Cura”.

Segundo o colunista Mauricio Stycer, do UOL, foram demitidos cerca de 200 roteiristas nos últimos anos. Ele afirma ainda que a emissora carioca contava com 650 roteiristas contratados, mas agora possui 450, atuando em novelas, séries, programas de auditório, reality shows e humorísticos.

Em nota enviada para o site, o canal carioca declarou que a decisão envolvendo as demissões ocorreu por causa das transformações do mercado: “A Globo vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros”, destacou o comunicado.

Em clima de despedida, a Globo afirmou que os roteiristas citados acima estão com as portas abertas para novos projetos nas diferentes plataformas de conteúdo.

Quem também deixou a Globo foi Edney Silvestre, que ficou 26 anos contratado. O anúncio foi feito no começo de dezembro, quando o jornalista, conhecido por seu trabalho como correspondente internacional, falou em suas redes sociais.

Na época, o jornalista afirmou que, depois da sua passagem pela Globo, agora quer trabalhar com palestras, apresentações em eventos e conferências, peças de teatro, uma minissérie e livros.

