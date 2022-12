Tom Cruise quebra a internet ao aparecer dançando ao ritmo de ‘Wandinha’

A série ‘Wandinha”, da Netflix, que conta a história da filha da Família Addams, se tornou um sucesso do dia para a noite quadrando recordes de audiência e deixando no imaginário dos telespectadores cenas icônicas.

Jenna Ortega conquistou a todos com sua marcante atuação no papel de protagonista e é muito provável voltamos a vê-la no papel de Wandinha Addams em uma possível continuação da série.

O que mais foi comentado pelos internautas foi sua dança bastante incomum, que acabou viralizando nas redes, a ponto de até celebridades tentarem imitá-la, e de todas, a mais engraçada foi de um famoso ator de Hollywood.

A dança viral de Tom Cruise

Embora Tom Cruise costume passar uma imagem de seriedade em todos os papéis que faz, recentemente ele decidiu sair de sua retidão e recriar a icônica dança de Wandinha, mas com o ritmo de Bloody Mary, de Lady Gaga, já que um dos vídeos mais virais da plataforma é uma edição da dança junto com a dita música de fundo.

No vídeo viral você pode ver o famoso dançando no jardim da frente de sua mansão e vestido apenas com um roupão de banho.

Tom Cruise spent too much time with Lady Gaga on the set of Top Gun: Maverick pic.twitter.com/9K5Jha5viO — Gaga Daily 🃏 (@gagadaily) December 27, 2022

As reações não demoraram a aparecer com comentários engraçados para o ator e até algumas piadas a respeito.

“Tom Cruise passou muito tempo com Lady Gaga no set de Top Gun: Maverick”, “Essa tem sido a melhor versão”, “Tom deixando a camisa e a gravata de lado, que legal”, “Adorei isso”, “Amei adorei.” Mais diversão para fechar 2022″, comentaram.

Recordemos que a intérprete de ‘Bad Romance’ decidiu aderir a esta tendência, deixando todos de boca aberta ao tentar replicá-la. (Com Sagrosso)

Veja o vídeo: