Relembre polêmica entrevista de Gkay para Tatá Werneck

Desde o início da semana, a humorista e influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, tem sido um dos principais assuntos na internet, por conta de uma série de polêmicas envolvendo o seu nome.

A mais recente delas diz respeito a um desentendimento entre ela e o humoristas Fábio Porchat (entenda o que realmente aconteceu com detalhes aqui).

Apesar disso, a polêmica vem se estendendo há algum tempo. Não chega a ser exatamente o começo, mas um momento importante da rejeição que ela vem sofrendo: sua entrevista à comediante Tatá Werneck, no final de novembro, durante o programa “Lady Night”, do Multishow.

Na ocasião, a influenciadora tentou chamar mais atenção que a anfitriã, abusando de gritos, caretas e correria no palco do programa. Apesar das conversas não ter muito censura, Gkay foi além do comum por lá e chegou a expor detalhes íntimos de celebridades como Pedro Sampaio, Neymar e Whindersson Nunes.

No momento em que a conversa deveria se encerrar, ela se recusou a ir embora e correu até a porta para gritar o nome do jornalista Pedro Bial.

Tatá tentou contornar a situação fazendo uma brincadeira sobre sua escolha de ser uma comunicóloga. “Eu tive vontade de prestar vestibular, veterinária... mas as coisas estavam indo bem, sabe? Oi, Clara, você vai ter que aprender a cozinhar sozinha, estou com a Gkay aqui, não vai ter como voltar para te educar”, “avisou” Tatá à filha.

Quando Gkay “se acalmou” e voltou ao sofá, Tatá brincou que ela deveria tomar algum remédio para distúrbio mental. Gkay resolveu responder com uma careta e deixou a baba escorrer.

O resultado deixou a apresentadora do “Lady Night” tão chocada que ela chegou a pedir desculpas para o cantor e ex-BBB Fiuk, a quem tinha dado o título de “pior entrevistado” até ali.

“Fiuk, eu te peço desculpas, sinto muita saudade, você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui. Eu sinto saudade de você, uma pessoa tranquilinha. Eu quero pedir desculpas publicamente para você, eu estava errado e você estava certo”, declarou Tatá.

Assista alguns trechos da participação de Gkay no “Lady Night”:

A piada do @FabioPorchat perto disso aqui foi nada… pic.twitter.com/YMyQ8Ebet0 — Everton Souza (@evertonsouzala) December 27, 2022

Leia também: Ana Maria Braga toma susto com manifestante durante programa: ‘Globo lixo’