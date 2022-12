Personagem vivido por ex-”Carrossel” vai sofrer racismo na novela da Globo

“Vai na Fé”, novela que vai substituir “Cara e Coragem”, na faixa das 19 horas, está ganhando forma e, aos poucos, os spoilers sobre a trama começam a chegar. Agora, o ator Henrique Barreira foi confirmado e vai interpretar um jovem vilão.

Na trama, prevista para estrear no começo de 2023, ele será Fred, personagem que fará parte do núcleo jovem da produção. Segundo a sinopse, o personagem é um menino rico e muito metido, que promete infernizar a vida de colegas bolsistas na faculdade.

Segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o papel vivido por Henrique fará parte dos alunos mais ricos do campus e vai acabar irritando o personagem vivido por Jean Paulo Campos, ex-ator do remake da novela “Carrossel”, exibida pelo SBT.

Personagem de Henrique Barreira vai perseguir ex-ator do SBT em "Vai na Fé" (Reprodução/Instagram)

No entanto, a rivalidade entre os personagens da nova trama da Globo servirá para levar o senso de justiça aos telespectadores. Ao longo dos capítulos, o menino rico deve mudar o seu comportamento com os colegas do curso de Direito, entendendo que nem todos fazem parte do seu mundo. Já Yuri, personagem de Jean Paulo em “Vai na Fé”, também terá que lidar com o racismo na faculdade.

A novela “Vai na Fé” tem estreia prevista para a segunda quinzena de janeiro, no lugar de “Cara e Coragem”. A trama também tem o objetivo de melhorar a audiência no horário, já que a atual novela não agradou o público.

A novela é escrita por Rosane Svartman, autora que também foi responsável por “Totalmente Demais”, de 2015, e “Bom Sucesso”, de 2019, dois últimos grandes sucessos da faixa das 19 horas da Globo.

Novo protagonista

Em “Vai na Fé”, novela que estreia na Globo em 2023, o ator Samuel de Assis viverá Ben, seu primeiro protagonista em um folhetim e, aos 40 anos, ele assume que é muita responsabilidade.

Samuel de Assis interpreta Ben em "Vai na Fé", próxima novela da Globo (Divulgação/Globo)

“Tem sido muito instigante, Ben tem me ensinado bastante. Ser protagonista é sobre muita coisa. É um ‘cargo’”, afirmou o ator, que vai trabalhar ao lado de Sheron Menezzes, que também é a protagonista da novela das sete.

Na trama, Ben é um advogado bem-sucedido, casado com Lumiar (Carolina Dieckmann), que é também sua sócia, e que viveu um grande amor na juventude com Sol (Sheron Menezzes), com quem se reencontra.

