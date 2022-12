Novela inédita de Walcyr Carrasco terá ex-Porta dos Fundos no elenco

A baixa audiência de “Travessia” fez a direção da Globo correr para fechar o elenco de “Terra Vermelha”, novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2023, no horário nobre.

A trama, que vai falar sobre o agronegócio, conta com mais um nome confirmado. Segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, Thati Lopes, que fez parte do “Porta dos Fundos”, garantiu presença na próxima aposta da emissora. Ela vai atuar com Tatá Werneck, que também foi escalada.

Esta será a estreia da humorista no horário nobre da TV Globo, mas Thati Lopes já fez parte do elenco de “Boogie Oogie”, novela de 2014, e em “Espelho da Vida”, levada ao ar em 2018. A famosa também participou de alguns filmes, como “Viva a Vida”, dirigido por Cris D’Amato, com filmagens realizadas em Israel e com a participação de Rodrigo Simas.

Prevista para estrear no primeiro semestre de 2023, a novela “Terra Vermelha” marca o retorno de Walcyr Carrasco ao horário nobre da Globo e também é vista como uma salvação para audiência, que vive em baixa desde o fim do remake de “Pantanal”.

LEIA TAMBÉM: Tatá Werneck vai pausar talk show e este é o verdadeiro motivo

Além da ex-participante do “Porta dos Fundos”, a novela conta com Tony Ramos, Gloria Pires, Cauã Reymond, Susana Vieira, Bárbara Reis, Johnny Massaro, entre outros famosos. A direção marcou para maio a estreia da nova novela.

Fernanda Montenegro recusou papel

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixou o elenco fixo da TV Globo e também recusou um papel em “Terra Vermelha”. Segundo o site Caras, a veterana desistiu de fazer a novela de Walcyr Carrasco, prevista para estrear em 2023, para não se comprometer com um trabalho de longa duração, afinal, são mais de 200 capítulos previstos.

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixa novela e rompe com a TV Globo (Reprodução/Globo)

Na novela, a atriz estaria escalada para contracenar com Gloria Pires, com quem já trabalhou em “Belíssima”, trama de 2005. De acordo com o Notícias da TV, Fernanda Montenegro viveria Cândida, uma mulher que sabe todos e os mais obscuros segredos da poderosa Irene, personagem que será interpretada por Gloria. Na novela da Globo, a personagem será dona de um bar musical, onde ela trabalha com algumas garotas de programa.

A novela “Terra Vermelha” terá Luiz Henrique Rios como diretor artístico, que viajou para o Mato Grosso do Sul para fazer os primeiros estudos nos locais onde a produção deve ser gravada.

LEIA TAMBÉM: Filha de Carlinhos Brown entra para o elenco da novela das nove