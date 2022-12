“Lulapalooza”: confira a programação de shows para a posse de Lula

Gaby Amarantos, Pabllo Vittar e Pr. Kleber Lucas estão entre as atrações da cerimônia de posse do presidente eleito Lula (Foto: Reprodução/Instagram)

A cerimônia de posse do presidente eleito Lula (PT) e seu vice Geraldo Alckmin (PSB) terá uma série de shows na programação. O chamado “Festival do Futuro” será realizado no próximo domingo (1º), feriado de Ano-Novo.

Os shows começam a partir das 10h e devem seguir até a madrugada da segunda-feira (2) seguinte. Contudo, as apresentações musicais farão uma pausa às 13h30 para as cerimônias oficiais da posse e só retornam às 18h30.

Mas um artista em especial cantará nesse meio tempo: às 16h, Juliano Maderada relembra os jingles pró-Lula da campanha eleitoral, com destaque para “Tá na hora do Jair já ir embora”.

Os shows serão realizados em dois palcos que estão sendo montados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. São tantos nomes conhecidos do grande público que, na internet, o evento passou a ser chamado carinhosamente de “Lulapalooza”.

Os palcos, inclusive, fazem homenagem a duas artistas que morreram em 2022: a carioca Elza Soares e a baiana Gal Costa. Ambas eram reconhecidas apoiadoras de Lula.

+ Agenda: Réveillon na Paulista: Conheça os artistas que estarão na festa em São Paulo

Os telões dos palcos também farão a transmissão do ato no Congresso Nacional que oficializa a posse, bem como o pronunciamento de Lula e a transmissão da faixa presidencial.

Confira a programação completa (via G1):

10h - Cortejo de manifestações populares

11h - “Brasília de Todos os Ritmos” (Palco Elza Soares)

12h30 - Kleber Lucas convida Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata (Palco Gal Costa)

15h50 - Juliano Maderada e Banda (Palco Gal Costa)

18h30 - “Futuro Ancestral”, com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho (Palco Elza Soares)

19h40 - “Outra Vez Cantar”, com Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas (Palco Gal Costa)

20h55 - “Amanhã Vai Ser Outro Dia”, com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz (Palco Elza Soares)

22h50 - Baianasystem convida Margareth Menezes (Palco Gal Costa)

0h10 - Gaby Amarantos convida Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo (Palco Elza Soares)

1h10 - Duda Beat convida Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra (Palco Gal Costa)

02h10 - Pabllo Vittar convida Lukinhas e Urias (Palco Elza Soares)

03h10 - Valesca Popozuda convida Mc Marks e Mc Rahell (Palco Gal Costa)

Leia também: Ana Maria Braga toma susto com manifestante durante programa: ‘Globo lixo’