Lady Di: Diana compara príncipe Harry ao príncipe William em vídeo descoberto

O príncipe Harry e o príncipe William parecem ter um relacionamento tenso no momento. Principalmente depois do lançamento do explosivo documentário Harry & Meghan, na Netflix, que colocou detalhes sobre a vida da família real sob os holofotes. Mas o que sua falecida mãe, a princesa Diana, tem a dizer sobre seus filhos?

Em uma entrevista à ITN, a falecida princesa de Gales foi questionada sobre o caráter do príncipe William, e ela então comparou abertamente o comportamento dele com o de seu filho mais novo, o príncipe Harry.

“Você já descobriu que o príncipe William tem vontade própria?”, perguntou o entrevistador Alastair Burnet no vídeo de 1985.

E Diana respondeu: “Bem, ele certamente tem, ele é um típico garoto de três anos, eu trabalho com crianças de três anos, ele é muito entusiasmado com as coisas, se esforça para isso, ele não é nada tímido”.

A princesa então continuou dizendo: “Harry, no entanto, geralmente é mais quieto e apenas observa, se ele copia William, esperamos para ver, mas ele é um personagem completamente diferente”.

A mãe amorosa teve um relacionamento próximo com seus dois filhos antes de sua trágica morte e ambos já falaram sobre como ela era maravilhosa como mãe.

Em um documentário da ITV, Harry revelou que Diana era “uma das mães mais desobedientes”.

“Ela foi divertida por completo”, disse ele. “Um de seus lemas para mim era: ‘Você pode ser tão travesso quanto quiser, apenas não seja pego’. Ela vinha e nos assistia jogar futebol e, você sabe, contrabandear doces em nossas meias”.

O documentário de Harry e Meghan nos deu uma olhada no quarto de Archie quando ele era pequeno, revelando que havia uma fotografia de sua avó, Lady Di.

Um clipe mostrou Meghan segurando o bebê Archie e mostrando a ele a foto emoldurada de sua falecida avó. A duquesa podia ser ouvida dizendo: “Quem é essa?” para Archie, “Essa é sua avó Diana”.

Apesar de manter seus filhos longe dos holofotes, o casal real mostrou alguns momentos familiares com as crianças em seu documentário.

Harry & Meghan está disponível na Netflix e tem 6 episódios.