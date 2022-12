Jojo Todynho conta aos fãs o que a tira do sério: “Eu não estou nem aí”

Jojo Todynho é uma das famosas mais conhecidas por ser boca aberta e falar tudo aquilo que pensa. Sem esconder dos fãs, a cantora sempre aparece nos stories do Instagram para falar de algum assunto que não agrada.

Fora das redes sociais, ela mantém o mesmo estilo sincerona e, durante a sua participação no podcast C/Alma, comandado por Mariana Goldfarb, a cantora revelou o que a tira do sério: “O que me tira do sério é mexer com os meus. Eu não estou nem aí, mando tomar no c* e está tudo certo”, comentou ela.

A vencedora de “A Fazenda 12″ continuou o desabafo e disse que defende todas as pessoas que gosta custe o que custar: “Se tocar num fio de cabelo dos meus, o negócio fica meio estreito. Eu me posiciono mesmo”, afirmou a cantora, que segue afastada das redes sociais, após denunciar o ex-marido.

Jojo Todynho dá fora em ficante e ouve que tem "tesão de homem" (Reprodução/Instagram)

No podcast, Jojo Todynho falou ainda de um apelido que tinha durante a infância: “Meu apelido no colégio era advogada de pobre. Eu defendia os outros, sempre. Ninguém colocou filho no mundo para ser humilhado”.

Com o perfil de justiceira, Jojo também foi questionada sobre qual seria sua profissão se não fosse famosa. Segundo a cantora, que esteve no “Central da Copa”, na TV Globo, ela acredita que estaria trabalhando como psicóloga: “Eu tenho vontade de fazer faculdade de Psicologia. Eu vou ser uma boa psicóloga”, afirmou.

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho engata romance com atriz da Globo (Reprodução/Instagram)

Durante a entrevista, Mariana Goldfarb elogiou a contratada da TV Globo. Segundo ela, Jojo é uma mulher carinhosa, enfática e assertiva. Segundo Goldfarb, sempre há muito aprendizado nos papos com a ex-Fazenda.

Ex de Jojo recebe punição

A vida de Lucas Souza não está muito confortável desde que se separou de Jojo Todynho. Após deixar a casa da famosa e ainda enfrentar uma polêmica envolvendo um boletim de ocorrência, o oficial do exército não pode mais falar sobre a cantora.

Segundo Fabíola Reipert, apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral”, a novela envolvendo o ex-casal segue para um novo capítulo: “Então, ele está proibido de falar o nome dela publicamente”, contou ela.

