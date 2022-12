‘Halloween Ends’: Jamie Lee Curtis se despede em lágrimas de Laurie Strode, a eterna ‘final girl’

Desde 1978, Jamie Lee Curtis carrega a marca da icônica personagem, Laurie Strode, da franquia de ‘Halloween’. Depois de sua estreia como a ‘final girl’ em ‘A Noite do Terror’, a atriz completou 44 anos com a intérprete de uma das figuras mais memoráveis no terror slasher.

No último filme da franquia lançado este ano, ‘Halloween Ends’, a atriz fechou um ciclo que começou pouco mais de quatro décadas como a sobrevivente de Michael Myers, o assassino mascarado. Em entrevista ao Entertainment Weekly, Curtis comentou sua participação de longa duração na trama e se despediu de Laurie Strode.

“Todo o conceito de um filme de terror é estimular emoções, e a produção dele faz a mesma coisa”, Emocionada, Curtis não conteve suas lágrimas durante depoimento. “Então, ter feito isso três vezes com um grupo de pessoas, e saber que não vou conseguir fazer de novo com o mesmo grupo de pessoas, realmente foi muito difícil para mim. Será difícil dizer adeus a este grupo de pessoas.”

Veja mais:

Ensaio à PEOPLE de Jamie Lee Curtis

Em um texto produzido pela atriz à PEOPLE, Jamie Lee Curtis registrou suas impressões e aprendizados deixados por sua personagem, Laurie Strode, na trama. Após tantos anos dando vida a uma personagem memorável, o ciclo foi encerrado com diversas reflexões.

Jamie Lee Curtis (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

“Você me chama de Rainha do Grito. Não me chamo assim, mas entendo. Não a parte da rainha. A parte do grito. Mas o que você pode não saber sobre mim é que eu me assusto facilmente – e com frequência”, iniciou a atriz.

“Por 44 anos, tentei descobrir por que e como a confluência de uma jovem (Laurie Strode) e um monstro (Michael Myers) se uniram nos 13 filmes intitulados ‘Halloween’. E este mês, enquanto interpreto Laurie pela última vez, em ‘Halloween Ends’, a parte final da franquia, estou tentando descobrir como me despedir de Laurie, que me ensinou o significado das palavras ‘resiliência’, ‘lealdade’, ‘perseverança’ e ‘CORAGEM’”, continuou.

“Também preciso agradecer. Tudo de bom na minha vida pode ser rastreado até Laurie. Eu estava com a roteirista de ‘Halloween’ original quando vi meu marido de 37 anos pela primeira vez. Debra Hill e eu estávamos no meu sofá em West Hollywood em 1984. Abri uma edição da Rolling Stone, vi Christopher Guest em uma história de ‘Spinal Tap’ e disse: ‘Vou me casar com esse cara’ (Eu fiz, seis meses depois.)”, contou ela em relação ao marido, que é diretor de cinema.

Assista ao trailer de ‘Halloween Ends’: