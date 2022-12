Giovanna Ewbank fala sobre descanso no Reveillón: “ânimos mais aflorados”

A apresentadora Giovanna Ewbank, seu marido o ator Bruno Gagliasso e os três filhos do casal, Titi, Bless e Zyan, resolveram ter um Ano-Novo diferente dos anteriores: isolados, em meio à natureza.

Para isso, escolheram a nova propriedade da família, o Ranho da Montanha, que está localizado na cidade de Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro.

Essa decisão, além de aproveitar a casa nova, também tem uma motivação quase espiritual: equilibrar as energias durante a passagem de ano.

“Estávamos com os ânimos mais aflorados. Foi complicado social, politicamente... O mundo estava de cabeça para baixo”, afirmou Gio, em entrevista ao jornal O Globo.

“O que todos nós esperamos é que, com esse clima de esperança, que a gente tenha mais igualdade, que não tenha fome, que tenha mais amor, mais empatia. Acho que está todo mundo precisando se unir novamente. É isso que desejo para nós: para os meus, para os nossos”, torceu.

Nos últimos meses, a apresentadora tem postado diversas fotos na propriedade, mostrando a empolgação da família com o rancho. O espaço ganhou até mesmo uma conta própria no Instagram.

O refúgio dos Gagliasso-Ewbank será um grande momento nas férias de verão. “Vamos ficar lá até o fim de janeiro. No meio do mato, todo mundo”, detalhou ela.

Giovanna Ewbank faz fotos amamentando cabritos

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou uma série de fotos que chamou a atenção de seus seguidores na última segunda-feira (26).

Nas imagens, ela aparece amamentando pequenos cabritos. Para isso, ela faz uso de uma mamadeira - e os bichinhos parecem super empolgados.

“Eu curando meu estresse”, afirmou Gio, na legenda da publicação, emendando com uma hashtag “vida no rancho”, espaço que a família tem aproveitado bastante nos últimos meses. Confira a história completa aqui.