Atriz Miá Mello diz não ao camarote do “BBB 23” e revela o motivo

Aos 41 anos, a atriz Miá Melo, conhecida por vários personagens cômicos, disse não ao “Big Brother Brasil”. A famosa revelou que nunca entraria para o reality show por achar que poderia perder todo o seu prestígio dentro da casa.

Durante uma entrevista ao De Lado com Fefito, do UOL Splash, a amiga de Fábio Porchat disse que reality show não está previsto para entrar em seu currículo: “Faria novela, mas BBB de jeito nenhum! Eu ia me queimar! E olha que eu amo fama e dinheiro! Dinheiro mais ainda”, brincou a atriz.

Fora da casa, a famosa segue atuando em filmes e, em maio deste ano, voltou ao teatro com a peça “Mãe Fora da Caixa”, que esteve em São Paulo e também viajou por diversas cidades do Brasil.

No palco, ela fala, de forma leve e divertida, sobre a realidade da maternidade, temas complicados e também sobre ser mãe de primeira viagem: “A peça tem um lugar especial no meu coração. Esse é um dos assuntos mais relevantes para mim, tenho dois filhos, então sou totalmente absorvida por esse mundo da maternidade”, contou ela, ao site da Caras.

Novidades do “BBB”

Faltando menos de um mês para a estreia do “Big Brother Brasil”, a nova temporada está cheia de surpresas. No “Mais Você”, Louro Mané anunciou que novos brothers e sisters serão selecionados em uma casa de vidro, que ficará em um shopping, antes do programa começar.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

